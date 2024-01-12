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助力项目“抢跑”开工！洛阳市推行“分段施工”政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 18:35

　　27日，洛阳市洛龙区中航光电民机与工业互连产业园施工现场一派热火朝天的景象。“项目开工比原计划提前近2个月，基坑支护、土方、桩基等基础施工已完成8成以上，大幅缩短了建设周期。”该项目负责人说。

　　中航光电民机与工业互连产业园项目是洛阳市2024年度首批确定的省级重点建设项目。该项目之所以能够“抢跑”开工，得益于洛阳市住建局推行的“分段施工”政策。

　　“过去，企业拿地后需要取得相关规划许可，通过审查设计方案、施工图等流程后，才能开工建设。”洛阳市住建局相关负责人表示，审批期间涉及发改、规划、人防、水利等众多部门，企业至少需要准备49项资料，一定程度上制约了项目建设速度。

　　不涉及规划和建筑主体结构的施工能不能提前进行？针对问题症结，洛阳市住建局积极转变思维理念，将施工分为“基坑支护和土方开挖”与“工程主体”两个阶段，创新推行“分段施工”政策。

　　以中航光电民机与工业互连产业园项目为例，在该项目工程规划许可证还未办理的情况下，洛阳市住建局为其先行办理了“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证，建设单位可以一边进行基础施工，一边办理工程规划许可证并准备“工程主体”阶段施工许可所需其他资料，节约时间和资金成本。

　　“该政策的实施有效解决了建筑工程因前期手续繁杂、耗时长而无法及时动工的问题。”洛阳市住建局相关负责人表示，自该政策实施以来，已为全市81个单体工程分阶段办理施工许可证，平均提前3个月开工，真正助推项目建设跑出了“加速度”。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 房淑娟 姚献武）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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