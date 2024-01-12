出行注意！洛阳89路公交临时调整

刚刚，洛阳公交微信公众号发布消息，因龙门西山道路(厚载门街至龙门大道)围挡施工，车辆无法通行，即日起，临时调整89路公交车。 刚刚，洛阳公交微信公众号发布消息，因龙门西山道路(厚载门街至龙门大道)围挡施工，车辆无法通行，即日起，临时调整89路公交车。 调整后，89路公交去程从新区第一公交停车场发车，沿原线行驶至龙门大道与南山大道交叉口，改走南山大道、厚载门街，之后恢复原线，调整路段去回程一致。临时取消龙门大道南山大道口(去程)、龙门大道花园村口、龙门镇、龙门大道海校路口(去程)、龙门大道龙门北桥路口(回程)、龙门大道广化路口等站位。⑥