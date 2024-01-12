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推动教育高质量发展！洛阳启动2024年教育提质“八大行动”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 16:49

　　新建、改扩建义务教育学校36所，创建1—2所普通高中多样化发展省级示范校，建设100个市级名师工作室，力争1—2所学校纳入省“十四五”高校设置规划中期调整……

　　教育事关发展大计。27日，洛阳市教育局召开2024年教育工作会议，启动2024年教育提质“八大行动”，加快构建优质均衡的基本公共教育服务体系，推动洛阳教育高质量发展。

　　实施基础教育布局优化行动。新建、改扩建幼儿园19所，年底前全市学前教育毛入园率在94%以上，公办园在园幼儿占比在50%以上；完成外迁高中10个腾退校区的梯次补位办学，新建、改扩建义务教育学校36所，撤并教学点51个；完成市直8所不外迁高中和县域12所高中的提升改造。

　　实施教育综合改革深化行动。2024年秋季学期，全面完成第二轮全员竞聘，义务教育学校每学年交流轮岗教师的比例不低于符合条件教师总数的10%；在市直学校开展校长选聘交流，每月举办一期“河洛校长说”论坛；推动1/3以上乡村学校加入城乡学校教育集团。

　　实施教师梯队攀升行动。针对教师、班主任、校长、教研员四类群体，分层分类递进式开展中小学教师系统培训；在全市建设100个市级名师工作室，培育认定1000名省、市级骨干教师，带动培训2000名新入职教师；建立不少于150所乡村首席教师工作室，辐射带动万名乡村教师能力素养提升。

　　实施立德树人工程行动。实施中小学德育创新发展工程和班主任素养提升工程；组织领导干部、河洛大工匠、优秀企业家、道德模范等进校园上思政课；打造“沉浸式”“非约定式”思政实践教育示范课10节，评选思政教育实践基地10个；开展新生入学全覆盖心理测评，开发100节精品心理微课。

　　实施普通高中内涵建设和质量提升行动。开齐上好体、音、美、劳等关键课程，推动学科与生活双向融合；在市直20所普通高中率先开展特色高中建设，创建1-2所普通高中多样化发展省级示范校；强化学科基地建设，新培育1-2个省级学科基地、10个市级学科基地，每所学校打造不少于2个与学校特色相关的优势学科基地；积极培养本土学科竞赛和强基计划教练团队，五大学科竞赛河南省一等奖获奖人数不少于40人。

　　实施科文体美浸润行动。为1000所中小学校聘请1000名科学副校长，每年举办一届市、县、校三级科技节和中小学生机器人、航模、无人机、信息技术大赛；鼓励中小学校组织开展历史文化研学和各类实践活动，每校每年开展不少于10次，全年组织中小学市级征文、演讲比赛等不少于5次；全年开展中小学市级各类体育竞赛不少于10场；每年举办一次中小学墨香书法作品展示活动。

　　实施职业教育提质行动。持续推进中等职业学校标准化建设，年底前全市16所中职学校全部通过省级达标验收；积极筹设高职院校，力争1-2所学校纳入省“十四五”高校设置规划中期调整；聚焦产业发展“136”工作举措，全年建设3-5个高水平专业化产教融合实训基地，探索建设3-5个市域产教联合体和行业产教融合共同体；高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，完成职业技能培训不少于3万人，取证不少于2万人。

　　实施校园安全巩固行动。全面组织“六查一打五整治”专项行动，开展寄宿制学校专项整治；针对性开展消防演练、疏散演练、防暴演练，原则上每校每季度开展1次以上；持续开展全市中小学(幼儿园)学生安全教育、安全实践、安保技能培训、学校安全管理人员消防“跟班见习”等，不断提升学校安全管理水平。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 王三河）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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