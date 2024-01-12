快来报名！符合条件者将被授予洛阳“神都放心购”称号

全力保障消费安全，提振消费信心——今日洛报融媒记者从洛阳市消费者权益保护中心了解到，即日起，该中心启动2024年度“神都放心购”创建活动，激励全市企业和经营者诚信经营、守法经营，提高文明服务意识，推动洛阳营造文明诚信的消费环境。

全力保障消费安全，提振消费信心——今日洛报融媒记者从洛阳市消费者权益保护中心了解到，即日起，该中心启动2024年度“神都放心购”创建活动，激励全市企业和经营者诚信经营、守法经营，提高文明服务意识，推动洛阳营造文明诚信的消费环境。

据悉，凡是在洛阳市依法登记注册并取得营业执照的企业、个体工商户均可自愿报名参加。

申报条件：

●参加申报的企业、个体工商户，须有两年以上的经营资格，认定时间为2023年度；

●诚实守信，文明经营，社会公众认知度较高；

●具有健全的商品准入、售后服务及消费纠纷处理等各项经营管理制度，设有负责处理消费争议的专职机构或人员，及时、客观、公正处理消费纠纷；

●商品和服务质量符合国家有关标准及宣传介绍承诺的性能。

需要注意的是，有下列情况之一的企业、个体工商户不得参与认定：

●存在重大、恶性欺诈坑害消费者事件或引发群体性消费投诉事件的；

●评选年度内因产品质量或服务质量侵害消费者合法权益受到有关部门依法查处的；

●评选年度内销售假冒伪劣商品或者因质量问题和售后服务问题被媒体单位公开点名批评、披露曝光的；

●在国家企业信用信息公示系统有失信记录或因行政处罚等问题被列入经营异常名录的、在12315平台或各级消费者权益保护中心被多次投诉举报且侵权事实属实、出现消费纠纷不主动处理造成恶劣影响的；

●企业经营状况差、连续两年亏损的。

有意申报的企业、个体工商户可填写申报表并签署经营承诺书，提供营业执照盖章扫描件、获得有关部门颁发的荣誉证书扫描件及需要提交的其他相关资质材料，发送至指定邮箱lyxfzxh@126.com。洛阳市消费者权益保护中心将对材料进行审查并确定公示名单，公示无异议的授予“神都放心购”称号，具体情况可咨询电话0379-63196313。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 宋文辉 岳拥军 文/图)