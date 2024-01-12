百花迎新乐中原新春欢乐行——洛阳市“欢欢乐乐过大年”摄影展

春节，作为中华民族重要的传统节日，不仅是岁月的更替，更是文化的传承。为了弘扬这一珍贵的传统文化，洛阳市摄影家协会于2024年2月8日，发起了“欢欢乐乐过大年”摄影作品征集活动。

《盛世花·千灯韵》 高均海

截稿之前，有百余位作者踊跃投稿，数量达到300多幅，这些稿件充分展现了洛阳街头巷尾的热闹、庙会活动的精彩和春节期间的喜庆，通过这些真实、生动、鲜活的摄影作品，让观众感受到不一样的年味，领略我市春节的文化魅力。因篇幅有限，在此遴选部分作品予以展览，以飨观者。(作品排名不分先后)

《“小龙人”闹元宵》 李卫超

《迎春曲》 陈优良

《应天门嬉雪》 安渑洲

《火树银花闹元宵》 高 云

《龙年中国龙》 韩建斌

《丑娃闹春》 常 汀

《非遗铁花贺新春》 郭元生

《非遗舞狮贺新春》 张玉玲

《狮王争霸》 余 俐

《迎新春装红灯》 吕学飞

《隋唐高跷贺新春》 张玉玲

《夜色斑斓牡丹阁》 郭元生

《欢欢乐乐过大年》 刘洛生

《飞龙在天》 韦海涛

《正月隋唐洛阳城》王煜文

《非遗：流光溢彩的花灯》 高山岳

《穿上汉服过大年》 张 杰

《古城拾零》 李瑞林

《童年》 韩名利

《融入其中》张怡熙

《传统民俗欢乐无限》 王铁军

《上镜》 李 阳

《送福进万家》晋松婵

《福到》冯 凯

《新春市场》 黄建伟

《欢欢乐乐过大年》李当斌

《过大年》 孙 志

《铁花飞舞》 曾宪平

《排骨闹春》 丁迎春

《喷火表演》 李 珍

《欢乐灯会》 徐淑丽

《洛城夜空 绚丽多彩》 张光辉

《神都迎春 宫里过年》张光辉

《龙年腾飞》九都黄龙

《办年货》 张玉玲

《好生意》张界中

《“新”福满满》 吕学飞

《农村春节篮球赛》 郭红胜

《其乐融融》张界中

《舞狮》周道友

《狮舞》王 予

《烟花在初一晚上绽放》 尚学敏

《狮舞龙啸》关 涛

《龙潭沟里过大年》郭付松

《高跷“踩”出浓浓年味》 郭亚琦

《客家坝坝宴》杜培兵

《开心敲鼓》 李海波

《闹元宵》李景堂

《新春烟火》李明茜

《狮子闹春》李亚非

《夜天鹅》李沄倬

《争锋双狮》汪立新

《年味》王 安

《舞狮》 王适翔

《新年喜事多》王书合

《龙年大吉》张 洁

《精彩纷呈》王雪峰

《黄河神龙》杨光瑞

《腾龙盛世》杨剑峰

《守护夜色》 周天杰

《猜灯谜》 张新娟

《摸龙头添吉祥》段万卿

《为爱守候》 冯海军

注：由于个别作者投稿时信息不全，无法联系，所以作品无法呈现，特此说明。④