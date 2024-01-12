百花迎新乐中原新春欢乐行——洛阳市“欢欢乐乐过大年”摄影展

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春节，作为中华民族重要的传统节日，不仅是岁月的更替，更是文化的传承。
春节，作为中华民族重要的传统节日，不仅是岁月的更替，更是文化的传承。为了弘扬这一珍贵的传统文化，洛阳市摄影家协会于2024年2月8日，发起了“欢欢乐乐过大年”摄影作品征集活动。
《盛世花·千灯韵》 高均海
截稿之前，有百余位作者踊跃投稿，数量达到300多幅，这些稿件充分展现了洛阳街头巷尾的热闹、庙会活动的精彩和春节期间的喜庆，通过这些真实、生动、鲜活的摄影作品，让观众感受到不一样的年味，领略我市春节的文化魅力。因篇幅有限，在此遴选部分作品予以展览，以飨观者。(作品排名不分先后)
《“小龙人”闹元宵》 李卫超
《迎春曲》 陈优良
《应天门嬉雪》 安渑洲
《火树银花闹元宵》 高 云
《龙年中国龙》 韩建斌
《丑娃闹春》 常 汀
《非遗铁花贺新春》 郭元生
《非遗舞狮贺新春》 张玉玲
《狮王争霸》 余 俐
《迎新春装红灯》 吕学飞
《隋唐高跷贺新春》 张玉玲
《夜色斑斓牡丹阁》 郭元生
《欢欢乐乐过大年》 刘洛生
《飞龙在天》 韦海涛
《正月隋唐洛阳城》王煜文
《非遗：流光溢彩的花灯》 高山岳
《穿上汉服过大年》 张 杰
《古城拾零》 李瑞林
《童年》 韩名利
《融入其中》张怡熙
《传统民俗欢乐无限》 王铁军
《上镜》 李 阳
《送福进万家》晋松婵
《福到》冯 凯
《新春市场》 黄建伟
《欢欢乐乐过大年》李当斌
《过大年》 孙 志
《铁花飞舞》 曾宪平
《排骨闹春》 丁迎春
《喷火表演》 李 珍
《欢乐灯会》 徐淑丽
《洛城夜空 绚丽多彩》 张光辉
《神都迎春 宫里过年》张光辉
《龙年腾飞》九都黄龙
《办年货》 张玉玲
《好生意》张界中
《“新”福满满》 吕学飞
《农村春节篮球赛》 郭红胜
《其乐融融》张界中
《舞狮》周道友
《狮舞》王 予
《烟花在初一晚上绽放》 尚学敏
《狮舞龙啸》关 涛
《龙潭沟里过大年》郭付松
《高跷“踩”出浓浓年味》 郭亚琦
《客家坝坝宴》杜培兵
《开心敲鼓》 李海波
《闹元宵》李景堂
《新春烟火》李明茜
《狮子闹春》李亚非
《夜天鹅》李沄倬
《争锋双狮》汪立新
《年味》王 安
《舞狮》 王适翔
《新年喜事多》王书合
《龙年大吉》张 洁
《精彩纷呈》王雪峰
《黄河神龙》杨光瑞
《腾龙盛世》杨剑峰
《守护夜色》 周天杰
《猜灯谜》 张新娟
《摸龙头添吉祥》段万卿
《为爱守候》 冯海军
注：由于个别作者投稿时信息不全，无法联系，所以作品无法呈现，特此说明。④