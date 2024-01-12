河南省2024年上半年自学考试3月4日开始报名

昨日，河南省教育考试院微信公众号发布消息，河南省2024年上半年高等教育自学考试将于4月13日至14日举行。

昨日，河南省教育考试院微信公众号发布消息，河南省2024年上半年高等教育自学考试将于4月13日至14日举行，3月4日9：00至3月7日18：00为报名时间，请相关考试留意。

自学考试实行网上报名、网上缴费。考生登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”进行报名。

●首次报名考生报名流程：网上注册个人基本信息→上传考生本人照片、身份证正反面照片→网上报考课程→信息审核合格→网上缴费→报名结束。

●非首次报名考生报名流程：网上核对个人基本信息→上传考生本人身份证正反面照片(系统已有身份证照片的不再重复上传)→网上报考课程→信息审核合格→网上缴费→报名结束。

缴费完成后，如需更改报考课程，须考生本人持有效身份证件到所属考区教育考试机构服务大厅现场办理。

在时间安排方面，考生报名时间为3月4日9：00至3月7日18：00，信息审核截止时间为3月8日18：00，网上缴费截止时间为3月9日18：00，网上打印准考证时间为4月8日9：00至4月14日14：45。

河南省自学考试报名考务费收费标准为每科15元，电子信息采集费每次12元。洛阳考生在报名过程中遇到问题可拨打洛阳考区咨询电话0379—63252373。

详情可关注官方网站“河南省教育考试院”、“河南招生考试信息网”、“河南省高等教育自学考试考生服务平台”和官方微信公众号“河南省教育考试院”“招生考试之友”等。⑥