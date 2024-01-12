学生跨市转学怎么办理？洛阳市教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孩子目前在周口市西华县就读小学一年级，我想给孩子转到洛阳市涧西区高新区实验小学(凌波路)就读，我在该片区有房产，需要怎么办理？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孩子目前在周口市西华县就读小学一年级，我想给孩子转到洛阳市涧西区高新区实验小学(凌波路)就读，我在该片区有房产，需要怎么办理？

市教育局回复：根据您的需求，请联系转入学校教务处，如学校有空余学位，根据学校要求提供转学申请材料即可办理转学，如学校没有空余学位，可联系涧西区教体局给您提供学校参考，涧西区招生划片电话0379—62226017，也可拨打市教育局市民之家电话0379—69920866咨询学籍类问题。

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