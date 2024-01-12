洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳金婚夫妻梁万武、赵峰：一句“不会变心”承诺 五十载同甘共苦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:36

梁万武（右）、赵峰牵手走过五十载

　　今年3月6日，75岁的梁万武和74岁的赵峰将迎来金婚。“我们结婚时，家里条件差，一切从简，现在生活好了，我想给老伴儿买个金戒指作为金婚礼物。”近日，梁万武说，他想跟大家分享和老伴儿携手走过的五十载时光。

　　定亲时他只给对象送了一双袜子

　　梁万武是伊川县酒后镇上李村人，1968年2月，他报名参军。“那时候号召全国人民学习解放军，我的愿望就是当兵。”梁万武说，后来，他接到通知，体检和政审都合格，当兵名额已确定。

　　得到消息，梁万武心里特别高兴，当兵的愿望实现了。让他没想到的是，他要当兵的消息一夜之间传遍了全村，与此同时，他还被一个姑娘看上了。

　　接到入伍通知书的第二天晚上，上李村妇联主任找到梁万武，给他介绍邻居家的姑娘赵峰。“听了妇联主任的话，我第一反应是不相信，赵峰年轻漂亮，咋会看上我？”时隔这么多年，梁万武对当时的情形仍记忆犹新。

　　妇联主任告诉梁万武，赵峰看中他为人可靠，如果他同意，她就去回话了。

　　“当时，我家里穷得叮当响，连吃穿都发愁，谁家闺女愿意跟着我这个穷小子受苦？”梁万武说，经过妇联主任的说合，他花一块多钱买了一双袜子，来到赵峰家，将袜子送给赵峰，俩人的亲事这便定下了。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫占峰本周三来洛坐诊
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫...
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫占峰本周三来洛坐诊
        为进一步满足群众就医需求，近日，北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科专家闫占峰将到北京中医药大学东直门医...
  • ·飙歌5小时，26岁小伙吼“破”了肺
  • ·节后如何科学减肥？
  • ·哪些因素易引起急性胰腺炎？
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳城市文化中心施工正酣 今年7月底...
  • 水利投资120亿元！今年洛阳将实施一揽...
  • 江凌调研白马寺片区改造提升工作
  • 中国国花园锦绣馆二期将于3月10日前完工
  • 洛阳旅游年票新增一个4A级景区
  • 徐衣显在偃师区调研复工复产、产创融...
  • 27日、28日，王城公园、隋唐城遗址植...
  • 洛阳推行“便民就医优流程”七项举措
  • 洛阳轴研所伊滨科技产业园加快建设
  • 洛阳今明有弱降雪 本周气温“先抑后扬”
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    洛浦梅花

    洛河岸边

    铁花似箭迎新春

    龙年这里很热闹
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605