洛阳金婚夫妻梁万武、赵峰：一句“不会变心”承诺 五十载同甘共苦

今年3月6日，75岁的梁万武和74岁的赵峰将迎来金婚。“我们结婚时，家里条件差，一切从简，现在生活好了，我想给老伴儿买个金戒指作为金婚礼物。”近日，梁万武说，他想跟大家分享和老伴儿携手走过的五十载时光。

梁万武（右）、赵峰牵手走过五十载

今年3月6日，75岁的梁万武和74岁的赵峰将迎来金婚。“我们结婚时，家里条件差，一切从简，现在生活好了，我想给老伴儿买个金戒指作为金婚礼物。”近日，梁万武说，他想跟大家分享和老伴儿携手走过的五十载时光。

定亲时他只给对象送了一双袜子

梁万武是伊川县酒后镇上李村人，1968年2月，他报名参军。“那时候号召全国人民学习解放军，我的愿望就是当兵。”梁万武说，后来，他接到通知，体检和政审都合格，当兵名额已确定。

得到消息，梁万武心里特别高兴，当兵的愿望实现了。让他没想到的是，他要当兵的消息一夜之间传遍了全村，与此同时，他还被一个姑娘看上了。

接到入伍通知书的第二天晚上，上李村妇联主任找到梁万武，给他介绍邻居家的姑娘赵峰。“听了妇联主任的话，我第一反应是不相信，赵峰年轻漂亮，咋会看上我？”时隔这么多年，梁万武对当时的情形仍记忆犹新。

妇联主任告诉梁万武，赵峰看中他为人可靠，如果他同意，她就去回话了。

“当时，我家里穷得叮当响，连吃穿都发愁，谁家闺女愿意跟着我这个穷小子受苦？”梁万武说，经过妇联主任的说合，他花一块多钱买了一双袜子，来到赵峰家，将袜子送给赵峰，俩人的亲事这便定下了。