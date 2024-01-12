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春节洛阳文旅出圈启示之三：从“景”上添花到以“城”相待
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:24

　　在西大街，随处可见“城市漫步”的年轻人，他们赶年集、赏民俗、看非遗，寻找“老洛阳”记忆；在西工小街，人山人海好不热闹，小街锅贴门前排起长队，小街天府一位难求；在广州市场步行街，霓虹灯下烟火氤氲，国潮店铺吸引不少游客驻足……春节期间，随着大批游客走进特色街区，感受市井烟火，品味历史文化，令城区与景区的界限变得模糊。

　　城市是最重要的旅游目的地，也是最重要的文旅文创舞台。长期以来，城市发展旅游业习惯于“景”上添花，砸下真金白银，开发出一个好景区，以此吸引游客。进入休闲度假游阶段，人们不再仅仅满足于走马观花，更希望深度体验地方风土人情，高铁也拉近了时空距离，将许多城市的“多日游”变成“一日游”。如果仍依赖景区单打独斗，既容易造成重复建设，又可能造成“景区闹哄哄，城区静悄悄”。因此，从“城市景区”向“景区城市”的转变是大势所趋。

　　“城市就是一个大景区！”近年来，洛阳推动城市提质，实施特色街区等微改造，加快从“旅游城市”向“城市旅游”转变。比如，打造文化味+“潮味”的特色街区，吸引年轻人走进街区，寻找洛阳最真实的人间烟火和城市记忆；打造“北国花城”，一组组花境映入眼帘，一条条花道引人驻足；改造农贸市场，把特色小吃、文旅文创等装进“菜篮子”，一批农贸市场变身为年轻人的新打卡地……随着城市品质的不断提升，城区越来越像景区，给新文旅引来源源不断的“流量”。

　　春节期间，洛阳的众多景区爆满甚至限流，城区同样也挤满了游客，不经意间，洛阳正从景区火走向城市火。也要看到，城市旅游还存在“东热西冷”等冷热不均现象，也存在着一些瓶颈和短板，特别是客流高峰期行路难、停车难、找房难、上女厕难等问题突出。

　　从“景”上添花到以“城”相待，洛阳尚需加油。不妨改变“抓旅游就是抓景点”的点状思维，把城市作为一个大景区建设，加快推进城市“微改造”，充分发掘特色历史人文底蕴，推动特色街区由点扩面放大引流效应。同时，要积极破解旅游高峰供需矛盾，比如出台措施鼓励民宿和短租房扩容，抑制酒店房价过快上涨等，以城景合一的生动图景，让更多“头回客”变成“回头客”，“过路客”变成“过夜客”。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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