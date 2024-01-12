退休教师靳海州：阳台“变身”工作室 免费为居民修家电

“靳师傅人可好，不管家里啥电器坏了，找他一准儿都能修好，还不收钱。”近日，提起靳师傅，老城区建安门街道青年宫社区居民姚先生不由得竖起大拇指。

靳海州正在工作

“靳师傅人可好，不管家里啥电器坏了，找他一准儿都能修好，还不收钱。”近日，提起靳师傅，老城区建安门街道青年宫社区居民姚先生不由得竖起大拇指。

姚先生所说的靳师傅名叫靳海州，今年70岁，20世纪80年代曾在洛阳师范专科学校(现为洛阳师范学院)学习物理学专业，熟悉电路。退休后，他发挥特长，免费为居民提供家电维修服务，维修地点是自家5平方米大的阳台。

记者见到靳海州时，他正在台灯下戴着老花镜，拿着电烙铁，十分专注地修理社区居民送来的电源盒。旁边有一张桌子、一个架子，还有老虎钳、螺丝刀等维修工具，这就是靳海州的全部家什。架子上摆放着居民送来的待修的微波炉等家用电器。

靳海州介绍，原本阳台上摆着一个沙发，方便他和老伴晒太阳。这里成了家电维修工作室后，不时会有居民“光顾”。

在与靳海州的交谈中，记者感受到老人身体硬朗、思维敏捷，说起话来中气十足。“我原来是洛阳市第二十四中学(现为瀍滨初级中学)的一名物理老师。”靳海州介绍，在课堂上，他会通过实验的方式为学生讲解电路及电流相关知识，因此十分了解电器的原理，擅长电器维修。

2017年，退休后的靳海州决定在自家阳台成立家电维修工作室，为小区居民提供免费的维修服务。“没觉得有啥，就是年龄大了想干点儿事，恰好懂这个，慢慢就干起来了。”提及开展志愿服务的初衷，靳海州平和地说。

靳海州所在的西平街18号院，住着不少老人。“对家里损坏的东西，我们老一辈人会先想着修修，不愿意直接换。”靳海州说，“我现在修的这个电源盒是家用灯的组成部分，可以切换照亮模式。只是其中的一个电子元件坏了，换一个就好了。”

“家电维修是脑力活儿，虽说只是更换零件，但也马虎不得。”正在工作的靳海州说。剥开线路、更换、焊接、固定……经过靳海州一系列的操作，电源盒就修好了。

不光这个，电视机、洗衣机、电磁炉、微波炉……各种家用电器，经过靳海州的巧手，都能恢复使用。谁家的电器坏了，都会找靳海州维修。靳海州只要手头不忙，就会立即开工，家电上的小问题半个小时、大问题一两天就都能解决。渐渐地，靳海州成了小区的名人。

随着年龄的增长，靳海州的手脚不像以前那样灵便，但他仍在坚持。看到靳海州老人辛苦工作，也有居民想要给点儿钱，他都婉言谢绝。

由于靳海州家住一楼，阳台的家电维修工作室紧靠小区主干道，有退休老人看到正在工作的靳海州，会主动上前搭把手。“有人对家电维修感兴趣，我也会跟他讲背后的原理。”靳海州说。

虽已到古稀之年，靳海州依旧坚持为居民免费修家电。他说：“我感觉做这件事很有意义，希望能有更多人投身其中。”（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邱胜利 石智卫 文/图）