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洛阳82岁老人魏绍恩玩转花式空竹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:15

魏绍恩玩转花式空竹

　　抖空竹17年，老城区82岁的居民魏绍恩练就了一身绝活儿，并在这项运动中感受到生活的乐趣。他说，抖空竹让他越活越年轻。

　　昨日，在老城区邙山体育公园健身广场上，魏绍恩正在兴致勃勃地抖空竹。

　　与其他空竹玩家不同，魏绍恩手里挥动的不是空竹杖，而是两个球拍样式的铁环。他双手摆动，铁环或从背后绕过，或从腿下掠地而起，或以旋转的空竹为轴绕圈，令人目不暇接。

　　最精彩的部分在尾声：魏绍恩把旋转的空竹立在同样旋转的铁环顶部，与底部的另一个铁环组成了一个动态的“宝塔”，这套如杂耍般的动作，令人拍案叫绝。

　　“这是我独创的铁环空竹玩法——旋转‘宝塔’，练习了将近8年。”一套动作练完，魏绍恩讲起自己和空竹的故事。

　　17年前，魏绍恩收到儿子送的一套空竹，用来打发退休时光。一窍不通的他，带着空竹找到两名邻居，开始拜师学艺。

　　“从最基础的‘敲鼓’动作练起，每天五六个小时，很快就上手了。”魏绍恩退休前从事过机械维修，对齿轮机械的运行非常熟悉，没过几天就迷上了抖空竹。

　　那段时间，他白天练习，晚上回家看视频，还因为悟透了动作要领从梦中笑醒。

　　“鲤鱼跃龙门”“直上云霄”……苦练一年多，魏绍恩学会了十几套动作，正式出师。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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