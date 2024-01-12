将人大代表流动工作站打造成“民生工程加油站”

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开专题会，研究市人大常委会人大代表老旧小区加装电梯流动工作站和飞线治理流动工作站运行情况。

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开专题会，研究市人大常委会人大代表老旧小区加装电梯流动工作站和飞线治理流动工作站运行情况。

去年11月，市人大常委会在我市各城市区启动首批人大代表老旧小区加装电梯流动工作站和飞线治理流动工作站，采取市、区联动方法，围绕相关决定贯彻落实情况开展专项监督。会上，各流动工作站及市直相关委局有关负责同志分别介绍了相关工作开展情况。

李保国指出，此前启动的2个人大代表流动工作站是市人大常委会监督加装电梯和飞线治理工作的小分队、尖刀班，是创新监督手段的有力举措，将组织监督与代表监督有机结合，充分发挥人大常委会、各级人大代表的监督作用，提升监督效能。要坚持深入基层、深入实际、深入群众，发挥好流动工作站查找问题“顺风耳”、找准症结“显微镜”、谋求对策“参谋部”、督导落实“加速器”的作用，广泛听取群众意见建议，找准问题症结，以扎实作风把问题找准，把根源挖深，把对策提实。要紧紧围绕责任落实查找问题，压实责任、细化分工，结合此前市人大常委会出台的关于既有住宅加装电梯和飞线治理的决定等，联系实际深入研究，加强属地管理，协调多部门联动，紧盯问题短板，层层疏导，有效化解，建立完善常态长效机制。要强化市、县两级人大工作联动，牢固树立人大监督工作“一盘棋”思想，打好人大监督组合拳，确保市、县、乡三级人大同频共振，切实推动加装电梯、飞线治理等制约现代化洛阳建设的突出问题有效解决。要加强问题整改落实，跟进督导后续运行，市人大常委会将对有关问题整改落实情况开展满意度测评，对满意度不高、工作落实不到位的，适时开展质询，真正将流动工作站打造成“民生工程加油站”，提升群众获得感幸福感安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)