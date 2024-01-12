洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

将人大代表流动工作站打造成“民生工程加油站”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:11

　　昨日，市人大常委会主任李保国主持召开专题会，研究市人大常委会人大代表老旧小区加装电梯流动工作站和飞线治理流动工作站运行情况。

　　去年11月，市人大常委会在我市各城市区启动首批人大代表老旧小区加装电梯流动工作站和飞线治理流动工作站，采取市、区联动方法，围绕相关决定贯彻落实情况开展专项监督。会上，各流动工作站及市直相关委局有关负责同志分别介绍了相关工作开展情况。

　　李保国指出，此前启动的2个人大代表流动工作站是市人大常委会监督加装电梯和飞线治理工作的小分队、尖刀班，是创新监督手段的有力举措，将组织监督与代表监督有机结合，充分发挥人大常委会、各级人大代表的监督作用，提升监督效能。要坚持深入基层、深入实际、深入群众，发挥好流动工作站查找问题“顺风耳”、找准症结“显微镜”、谋求对策“参谋部”、督导落实“加速器”的作用，广泛听取群众意见建议，找准问题症结，以扎实作风把问题找准，把根源挖深，把对策提实。要紧紧围绕责任落实查找问题，压实责任、细化分工，结合此前市人大常委会出台的关于既有住宅加装电梯和飞线治理的决定等，联系实际深入研究，加强属地管理，协调多部门联动，紧盯问题短板，层层疏导，有效化解，建立完善常态长效机制。要强化市、县两级人大工作联动，牢固树立人大监督工作“一盘棋”思想，打好人大监督组合拳，确保市、县、乡三级人大同频共振，切实推动加装电梯、飞线治理等制约现代化洛阳建设的突出问题有效解决。要加强问题整改落实，跟进督导后续运行，市人大常委会将对有关问题整改落实情况开展满意度测评，对满意度不高、工作落实不到位的，适时开展质询，真正将流动工作站打造成“民生工程加油站”，提升群众获得感幸福感安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫占峰本周三来洛坐诊
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫...
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫占峰本周三来洛坐诊
        为进一步满足群众就医需求，近日，北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科专家闫占峰将到北京中医药大学东直门医...
  • ·飙歌5小时，26岁小伙吼“破”了肺
  • ·节后如何科学减肥？
  • ·哪些因素易引起急性胰腺炎？
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳城市文化中心施工正酣 今年7月底...
  • 水利投资120亿元！今年洛阳将实施一揽...
  • 江凌调研白马寺片区改造提升工作
  • 中国国花园锦绣馆二期将于3月10日前完工
  • 洛阳旅游年票新增一个4A级景区
  • 徐衣显在偃师区调研复工复产、产创融...
  • 27日、28日，王城公园、隋唐城遗址植...
  • 洛阳推行“便民就医优流程”七项举措
  • 洛阳轴研所伊滨科技产业园加快建设
  • 洛阳今明有弱降雪 本周气温“先抑后扬”
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    洛浦梅花

    洛河岸边

    铁花似箭迎新春

    龙年这里很热闹
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605