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洛阳推行“便民就医优流程”七项举措
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:08

　　如何疏通群众看病的“堵点”，解除群众看病的“烦点”，破解群众看病的“难点”，消除群众看病的“痛点”？日前，市委改革办、市卫健委、市医保局联合推出“便民就医优流程”七项举措。

　　推行一站式门诊综合服务

　　2024年，我市所有二级以上医院将设置一站式综合服务中心。该中心将整合业务，为患者提供挂号、费用结算、医保办理、检查检验预约、导诊、政策咨询、投诉建议受理、(病历)打印复印、业务盖章、便民设备租借等服务，实现“一窗受理、一站服务、一章管理”，缩短患者就诊时间，减少患者无效流动。

　　该服务将以三级综合医院为试点，6月底前，逐步在全市二级以上医疗机构推广。

　　推行一站式入院服务

　　2024年，我市将推行一站式入院服务。在医院设置入院服务(准备)中心，承担患者的住院预约、床位协调、术前检查、院前宣教、麻醉会诊等功能。对诊断明确、病情相对稳定，经评估符合住院指征、行择期手术的患者，在保障医疗质量安全的前提下办理“预住院”，在住院前做完必要的检查检验等项目后，再办理正式住院手续。该举措既能盘活医院床位，又能缩短患者术前待床时间，提高运行效率，减轻患者经济负担。

　　2024年，我市原则上选择实际床位使用率超过100%的大型三级医院(院区)开展试点，12月底前，逐步推行到全市三级公立医院。

　　推行检验结果线上互认

　　2024年，我市将借助河南省检验结果互认共享平台，推动全市二级以上医院开展医疗机构间检验结果线上互认，避免患者不必要的重复检验，减轻患者经济负担，提升诊疗效率，进一步改善患者就医体验。

　　推行日间(手术)医疗服务

　　2024年，我市将推行日间(手术)医疗服务。根据诊疗计划，对在1日(24小时)内完成入、出院的手术或操作的患者，按照有关病种和术式开展日间手术，纳入医保支付，提高优质医疗资源利用率和医保基金使用效率，减轻参保人员经济负担。

　　符合条件的定点医疗机构，在日间病房、日间治疗中心为患者提供的放、化疗医疗服务，也可纳入医保支付。

　　推行“互联网+护理服务”

　　2024年，我市将充分发挥优质护理资源作用，整合线上、线下资源，将护理服务更好地延伸到社区和家庭。项目通过“线上申请、线下服务”的模式，由注册护士为老年人、行动不便人员、新生儿、孕产妇等提供专业、便捷的上门护理服务，满足个性化的护理需求，提高护士职业价值，促进护理服务更加贴近社会；还可发挥三级医院护理专业技术优势，提供线上护理咨询服务。

　　推行非急救医疗转运服务

　　2024年，市卫健委将协同公安、交通、市场监管等部门，争取到12月底前，建立市场化非急救转运服务平台，逐步规范全市非急救转运服务工作，增加非急救转运服务供给，规范非急救转运服务行为，实现非急救转运服务与院前急救的分类管理、有序运行，努力为患者提供方便、可及、安全、规范、高效的非急救转运服务，切实保障患者的合法权益。

　　推行家庭病床服务

　　2024年，我市符合条件的医疗机构，可为符合住院指征但因本人生活不能自理或行动不便，到医疗机构就诊确有困难的七类患者，在患者家庭或长期居住场所内设立病床，由医务人员定期上门提供诊疗服务，医保基金按住院报销相关政策及待遇标准支付相应医疗费用。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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