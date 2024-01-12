涧西76岁老人张素娥：24年来免费赠送香包数千个

一台老式缝纫机、一堆碎布头，再加上一双巧手、一点儿创意，“张奶奶牌”香包就做好了！ 一台老式缝纫机、一堆碎布头，再加上一双巧手、一点儿创意，“张奶奶牌”香包就做好了！ 家住涧西区华山路社区电厂前区的张素娥，今年76岁，2000年起加入社区公益队伍，为大伙儿免费制作、赠送香包，截至目前，已送出数千个。24年来，“张奶奶牌”香包陪伴小区里一批又一批孩子长大，成为走出大院的孩子们的共同记忆，也成为连接社区邻里情的温柔力量。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贺凌露 摄影报道）