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栾川县赤土店镇为70岁以上老人开展养老助餐服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:11
老人们在打饭窗口排队打饭

　　每到中午时分，栾川县赤土店镇乡里中心乡村大食堂就会飘出饭菜香味儿，人们在打饭窗口排起长龙，挨个儿打饭。

　　近日，赤土店镇郭店村78岁村民刘银贵在此刷卡买了一菜一汤、一个馒头作为午餐。他说，年龄一超过70岁，他就申领了“福星卡”，能以较低的费用解决一日三餐。原来，家里人少，嫌做饭麻烦，他经常将就着吃饭，乡村大食堂办起来后，他就经常来这里吃饭。

　　记者在采访中了解到，在赤土店镇，70岁至80岁老人能申领“福星卡”，可享受就餐优惠；80岁以上老人能申领“寿星卡”，可免费享受就餐服务。

　　这是赤土店镇推行的一项养老服务。赤土店镇有关负责人介绍，作为工业乡镇，由于征地拆迁和异地搬迁，全镇70%的人口集中在镇区，其中有不少老人。据初步统计，镇区周边超过70岁的老人就有210余人，还有不少超过80岁的老人，有广泛的养老、助老服务需求。

　　为此，赤土店镇在推进乡里中心建设过程中，开设了乡村大食堂，并为老人发放“福星卡”“寿星卡”，开展养老助餐服务。目前，已有155位老人领取了“福星卡”“寿星卡”。

　　为满足老人多元化的就餐需求，乡村大食堂准备有米饭、面条、炒菜、羊肉汤、大盘鸡等饭菜，变着花样让老人尽享幸福“食”光。

　　在运营过程中，赤土店镇坚持市场化与社会化相结合，确保乡村大食堂能够长效运行。该负责人介绍，目前该镇正通过乡里中心研学项目反哺、承接红白事宴席等方式，不断拓宽资金来源，持续开展养老助餐服务。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张艳明 侯豫炯 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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