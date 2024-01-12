2月29日截止！洛阳文学院招募签约作家

记者昨日获悉，洛阳文学院第六届签约作家相关选拔工作日前启动。 记者昨日获悉，洛阳文学院第六届签约作家相关选拔工作日前启动。凡创作思想端正，创作态度严肃，作品积累比较丰厚，并自愿接受洛阳文学院签约作家相关管理办法的作者，可向洛阳文学院提出书面申请参与选拔。 据介绍，此次签约作家的申报截止日期为2月29日，作者需满足以下条件：坚持党的文艺方针政策，遵守国家法律法规；作者是洛阳籍或长期在洛阳学习生活；能够坚持文学创作，并按时完成创作任务，积极参与洛阳文学院组织的活动，服从洛阳文学院的管理；有较强的文学创作实力或文学创作潜力，在市级及以上公开发行的报刊上发表过3万字以上的文学作品或5组及以上诗歌，或在正规出版社出版过文学作品集；作者原则上年龄在45岁以下(1978年1月1日以后出生)。 按照申报要求，符合条件的作者需提交个人书面申请(1000字左右)，“洛阳文学院第六届签约作家申报表”，个人代表作若干。 电子材料发送至邮箱：luoyangwenxueyuan@163.com 纸质材料领取及报送地址：洛阳市西工区原玻璃厂路44号12楼洛阳文学院1202室 咨询电话：0379-63312122（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）