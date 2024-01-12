洛阳今明有弱降雪 本周气温“先抑后扬”

今日洛阳多云转阴天，有雨夹雪或小雪，气温-2℃～8℃。 昨天，我市气温有所下降，太阳收敛了光芒，天气有些阴冷。 省气象台预计，未来几天我省气温在波动中缓慢回升，不过大部分地区最高气温不足10℃。 双休日(3月2日、3日)，我省多地将迎来10℃以上的晴暖天气。需要注意的是，白天虽暖，早晚仍有寒意，昼夜温差大多在10℃上下，外出仍要注意保暖。 市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周我市无明显冷空气活动，多云日数较多。 最近几天天气预报 今日：多云转阴天，有雨夹雪或小雪，气温-2℃～8℃。 明日：小雪或雨夹雪停止转阴天，气温-1℃～6℃。 29日(周四)：阴天转多云，偏北风3级左右，气温1℃～7℃。 3月1日(周五)：多云转晴天，气温-1℃～11℃。 2日(周六)：晴天间多云，气温-2℃～13℃。 3日(周日)：晴天到多云，气温0℃～16℃。 4日(周一)：多云转阴天，局地有零星小雨雪，气温2℃～15℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）