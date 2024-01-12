应复尽复！洛阳规模以上工业企业全力冲刺“开门红”

26日，记者从洛阳市工信局获悉，截至23日，全市具备复工复产条件的规模以上工业企业已实现应复尽复，为奋力夺取一季度“开门红”打下坚实基础。

26日，记者从洛阳市工信局获悉，截至23日，全市具备复工复产条件的规模以上工业企业已实现应复尽复，为奋力夺取一季度“开门红”打下坚实基础。 26日，记者从洛阳市工信局获悉，截至23日，全市具备复工复产条件的规模以上工业企业已实现应复尽复，为奋力夺取一季度“开门红”打下坚实基础。 一天不耽误、一刻不懈怠。春节假期前，全市各部门提前谋划部署，深入企业走访服务，主动协调畅通供需对接，全力保障各类生产要素，积极配套出台激励举措，引导企业春节期间连续生产、增产扩产。全市1948家规模以上工业企业中，洛阳石化、洛钼集团、万基控股等277家企业实现了春节期间连续生产，较去年春节增加48家，数量达到自统计以来新高。 节后洛阳市组织专班，紧盯复工率、返岗率、产能恢复率等关键指标，对重点区县、重点行业、重点企业开展监测调度，密切关注复工复产动态，指导企业严格落实各项复工复产安全防范措施。18日当天，全市1677家规模以上工业企业处于生产状态，占比86.1%；至20日，该数字已上升至1852家，复工率达到95.1%。 当前随着应复尽复，河洛大地上工厂车间纷纷开启“忙碌模式”，企业开足马力赶订单、忙生产、拓市场，力争以开工“加速度”跑出“开门红”。 在有序推进企业复工复产的过程中，结合“万人助万企”，洛阳各部门还坚持系统谋划、细化指导，全力确保开局开工平稳。其中，孟津区加大省《推动2024年第一季度经济“开门红”若干政策措施》宣传力度，指导企业用足用好“开门红”政策；栾川县成立入企服务组，及时解决“堵点”“难点”问题；老城区建立“白名单”企业(项目)对接联系和服务保障机制，为“白名单”企业(项目)提供“24小时不打烊”服务…… 今年洛阳工业开局良好。据统计，洛阳市工信局重点监测的119家重点规模以上工业企业1月产值同比增长14.9%，其中56家企业增速超过15%。洛阳后续将继续面向重点县区、重点行业、重点企业，精准做好运行监测，持续完善企业服务保障机制，持续加快工业项目建设，力争在2024年推动17条优势产业链营收增长超8%，整体规模超4600亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽 文/图）