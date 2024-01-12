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江凌调研白马寺片区改造提升工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.26 19:43

江凌在调研白马寺片区改造提升工作时强调
聚焦禅修文化特色建设近郊文旅小镇
打造更具国际影响力的文旅目的地
孙延文参加

　　26日，市委书记江凌到瀍河区专题调研白马寺片区改造提升工作。他强调，要发挥好白马寺文旅引流作用，聚焦禅修文化特色，高标准建设近郊文旅小镇，打造更具国际影响力的文旅目的地。

　　在白马寺镇黑王村，江凌察看乡里中心、白马文创园·青年小瀍文创村建设运营情况，与青年创业者交谈，了解盲盒类文创产品销售运营模式，指出要发挥好紧邻白马寺的区位优势，强化运营意识，善于借用文旅流量，为乡村振兴注入新动能。

　　白马寺南门广场正在结合洛白路改造进行整体提升。江凌听取白马寺片区改造提升谋划实施情况、白马寺景区周边环境整治进展情况等汇报，要求明确节点、倒排工期，确保牡丹文化节前取得明显进展，有效提升服务能力。

　　我市在中州东路与释源大道交叉口新建了高标准停车场。江凌察看工程建设进展，指出要系统谋划白马寺片区交通优化工作，统筹好过境车辆、旅游车辆、片区群众日常出行需求，深入研究多方向进出片区通道建设，实现综合效益最大化。

　　江凌还察看了永宁寺塔遗址保护展示、汉魏故城遗址博物馆建设工作，指出要以汉魏历史、汉魏都城、汉魏人文为重点，让博物馆与遗址形成对话、融为一体，更好展现汉魏时期洛阳城市的世界影响和“建中立极”都城形制的深远影响。

　　随后，江凌主持召开座谈会，听取瀍河区关于白马寺片区规划及重点项目实施情况汇报。他指出，汉魏洛阳城遗址是中国古代重要的都城遗址，白马寺是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院。高标准谋划打造白马寺片区，对增强历史自觉、坚定文化自信具有重要意义。当前，市委深刻把握新文旅产业特征，通过反复论证，提出打造以隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区和老城古城片区为核心，以龙门石窟、白马寺、关林片区为重要支撑的“1+3”高品质古都文化体验区，推动洛阳文旅持续出圈、叫响品牌。白马寺片区是洛阳打造高品质古都文化体验区的重要组成部分。要进一步增强责任感使命感紧迫感，强化系统观念，做好整体谋划，坚持运营前置，努力把白马寺片区打造成以体验禅修文化为特色的近郊文旅小镇。

　　江凌强调，要深化完善白马寺片区规划，做好片区规划与文物保护规划的对接衔接，统筹完善专项规划和控制性详细规划，真正把“点”的引流转化为“面”的提升，更好造福于民泽被后世。要加快实施核心工程，统筹抓好白马寺博物馆规划建设、白马寺环境提升工程；转变展陈理念、创新运营机制，高质量抓好汉魏故城遗址博物馆建设运营，及早谋划博物馆与周边遗址公园的连通展示工作；有序推进释源广场微改造，优化布局、增加绿量、完善服务。要系统优化交通组织，积极争取白马寺火车站改造提升客运功能，按照“增加鱼肚调头区、取消红绿灯”原则实施中州路快速化改造，谋划东西向、南北向快线工程，疏解洛白路过境交通压力，优化内部区间路网，科学建设停车场等配套设施，有效提升片区交通通达性。要整体提升白马寺周边面貌，推动周边村庄按照乡村运营理念改善人居环境、植入服务业态、促进群众增收，引导周边商户规范经营、优化环境，不断提升综合配套服务和旅游拉动效应。要抓好近期实施项目，加快推进洛白路改造，加密杨湾地铁站至白马寺接驳公交班次，完善超大流量交通组织预案，加快释源大道南侧停车场建设进度，确保今年牡丹文化节前见到明显成效。

　　孙延文、王军、张玉杰、徐超文、陈功、李新红、魏险峰、余杰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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