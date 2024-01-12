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呈好房钜惠 烹节会大餐！2024洛阳元宵惠民安家节释放楼市新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.02.26 19:01

　　今年以来，随着《洛阳市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》实施，市场情绪持续好转，品牌房企营销发力叠加政策支持，激发房地产市场向“小阳春”迈进。

　　元气开新局，楼市闹春意。2月24日至25日，由洛阳市住房和城乡建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳网承办的2024洛阳元宵惠民安家火热举行，为2024年楼市稳步回暖再添“一把火”，进一步提振楼市信心。

　　本次活动宣传线上、线下齐发力，依托以洛阳网为代表的洛报集团全媒体平台，多渠道宣传形成“组合拳”，具有较强影响力。

　　据相关数据显示，活动通过发布新闻、微信推文、短视频等，总浏览量达300万+；现场共吸引近2万人次参观，意向客户近1000组。

　　惠民利企挖掘潜力，参与房企收效良好

　　以惠民利企为核心，2024洛阳元宵惠民安家节的举办旨在充分挖掘地产及相关行业消费潜力，吸引意向购房者、品牌房企“双向奔赴”。

　　活动现场，佳兆业·华耀城、绿都·中梁、凯瑞、中弘卓越、碧桂园、美的、格力·银润、增凯、中成、建业、华景、浩德等12个品牌房企展位纷纷推出现场订房折扣优惠、特惠房源、限时补贴、订房送家电家装等优惠活动，吸引不少市民驻足咨询。

　　除了购房福利，本次活动还聚焦内容创新，品牌房企通过打卡展位、猜灯谜游戏等趣味互动环节设置，实现市民尤其是意向客户的来访、登记，收效良好。

　　香栀雅园相关负责人表示，楼市新政实施至今已有约两月时间，乘跨年、春节配合案场节点活动，楼盘销售情况见好。本次活动迎合元宵佳节举办，楼盘集中性推广效果较好，参与登记的意向客户超50组。

　　香榭里·兰溪相关负责人表示，新政实施后，项目第一时间推出了相应促销措施进行配合，近两个月销售形势良好，其中1月还获得了克而瑞机构洛阳商品住宅月销售榜单销售金额、面积销售的第一名。此次活动形式新、人流大，项目收获近百组意向客户，为节后销售开了个好头。

　　浩德·伊河湾相关负责人表示，新政下发以来对项目有积极促进作用，如交易契税财政补贴、住房公积金贷款支持等，部分客户公积金转入开发企业资金监管账户，用于合同备案后支付购房首付款，促使销售情况稳步提升，今年1-2月项目成交30余套。项目参与本次活动效果可观，现场氛围较好，接触较多活动客户，对项目也起到一定宣传作用。

　　对市民来说，安家节一次性能看十余个楼盘，加上优惠措施集中释放，十分方便。市民张先生想在涧西区置业，就集中咨询了中成、美的、建业、中弘等房企的多个楼盘。

　　此外，市民还可以现场参与团购活动，登记相关信息即可享受意向楼盘专属超值优惠。“团购价更划算，相对更符合心理预期。”市民刘女士说。

　　特色展位保驾护航，政策利好持续释放

　　活动现场，除由品牌房企组成的楼盘区外，在金融区，中原银行、邮储银行及中国移动等金融、通讯等行业代表齐聚，为市民提供相关服务。

　　其中，中原银行、邮储银行提供个人贷款、信用消费贷款等多种类型金融咨询服务；中国移动推出“千兆福袋”等，市民可以现场咨询网络提速相关业务，还可以领取龙年精美好礼。

　　线下引流，线上加持。在活动专场直播中，洛阳网主播现场与房企代表互动、介绍各楼盘优势，并向参与活动的顾客赠送礼品。未到现场的网友也可以通过直播，了解最新的置业信息。更多网友受直播吸引，亲临现场参与游戏，赢“元宝卡”兑换元宵、饮品、彩票等好礼。

　　洛阳市住房保障和房产服务中心党委委员、副主任王玉辉表示，随着《洛阳市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》出台10条措施，支持居民住房消费，减轻居民购房负担，更好满足住房改善性需求，引导房地产市场持续升温回暖。今年以来，各城区组织多场房产促销活动，持续激发住房消费。下一步，洛阳市住房保障和房产服务中心将聚焦省、市关于房地产市场的工作部署，细化工作举措，将新政效果落到实处，让购房群体得到更大实惠，促进我市房地产市场健康发展。

　　本次活动迎合节日氛围，不仅为意向购房者提供了一个便捷、高效的看房平台，也为房地产市场注入了新的活力。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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