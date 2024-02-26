宽敞的广场、丰富的绿植、可供市民休闲聚合的室外阶梯看台……26日，走进城市文化中心项目室外广场，给人赏心悦目之感。

宽敞的广场、丰富的绿植、可供市民休闲聚合的室外阶梯看台……26日，走进城市文化中心项目室外广场，给人赏心悦目之感。

城市文化中心是体现城市文化底蕴、聚合文化服务功能、引领城市文化品质的重要公共文化空间。去年，洛阳启动城市文化中心项目建设，通过对原有会展中心场馆进行改造提升，整合重塑文艺院团、文化场馆等文化资源，以崭新的功能定位、组织方式、规划设计和策划运营理念，打造在全国具有引领意义的城市文化中心新标杆。

“整个项目室外、室内两部分同步进行，目前室外部分施工进度已完成约70%，室内部分则进入攻坚阶段。”该项目土建工程师王继表示。