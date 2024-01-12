洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳考古力量助力“一带一路”文物保护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.26 18:37
 

　　26日，记者从洛阳市考古研究院获悉，洛阳考古专家远赴乌兹别克斯坦，在“费尔干纳—洛阳考古研究中心”开始联合考古和实践教学工作，助力“一带一路”文物保护。

　　去年10月，“费尔干纳—洛阳考古研究中心”在乌兹别克斯坦费尔干纳大学挂牌成立。作为新设立的“乌兹别克-中国”考古系的联合办学单位，洛阳的考古工作者与该校合作承担考古学、历史学、田野考古教学等实训课程，为费尔干纳大学培养考古技术人才，并积极推进双方在费尔干纳库瓦遗址开展联合考古。

　　陶器修复、石刻碑铭拓印、考古勘探……在“费尔干纳—洛阳考古研究中心”，洛阳考古研究院的专家结合洛阳技术优势，为该校考古专业的大一、大二及研究生带去多种实践教学，新奇的技术赢得师生纷纷点赞。洛阳市考古研究院副研究馆员刘斌博士介绍，此前，乌兹别克斯坦出土的陶器修复多为拼对粘接，洛阳专家展示的翻模补缺及上色技术，也让费尔干纳博物馆的文物保护修复人员受益匪浅。

　　库瓦遗址位于费尔干纳盆地的南部，费尔干纳盆地位于中亚乌兹别克斯坦东部，三面环山。费尔干纳就是中国古代历史文献中的大宛，是丝绸之路上的重要纽带，属于多元文化碰撞之地。

　　按照计划，今年，联合考古工作将继续对库瓦遗址古城西城墙北端及西北角宫殿区的内城墙进行考古勘探，考古人员还将对北部城门、部分城墙布设探沟进行试掘，已验证其门址、道路、城墙的结构和沿革。洛阳市考古研究院将在更广阔的领域中，继续为遗产保护、文化传承和文明交流贡献智慧与力量。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧) (图片由洛阳市考古研究院提供)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫占峰本周三来洛坐诊
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫...
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫占峰本周三来洛坐诊
        为进一步满足群众就医需求，近日，北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科专家闫占峰将到北京中医药大学东直门医...
  • ·飙歌5小时，26岁小伙吼“破”了肺
  • ·节后如何科学减肥？
  • ·哪些因素易引起急性胰腺炎？
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 改造迁建高中腾退校区 办好“家门口”...
  • 出口增长62.2%！“洛阳造”摩托车海外...
  • 中航洛阳光电产业园主体工程基本完成
  • 本周洛阳温差较大 局部地区将迎小雨雪
  • 中国一拖实现掘金非洲“开门红”
  • 洛阳市人大常委会将依法开展特定问题调查
  • 大学生志愿者周宜康：在高铁站服务月...
  • 洛阳神都仙女团：她们用120多场演出带...
  • 奋战“开门红”！洛阳格力开春“三喜...
  • “洛阳导游小静”：做好洛阳文化旅游...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    王城公园民俗表演

    正月十五雪打灯

    洛阳上空焰火璀璨

    山陕会馆随拍
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605