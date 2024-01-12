洛阳市“清朗·2024年春节网络环境整治”典型案例通报

为全面深入推进“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动，洛阳市委网信办重点聚焦七个方面的网络生态突出问题，陆续曝光一些网站平台和账号违法违规案例。

为全面深入推进“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动，洛阳市委网信办重点聚焦七个方面的网络生态突出问题，陆续曝光一些网站平台和账号违法违规案例，现将第三批2起典型案例通报如下：

案例一

洛龙公安机关工作查明，2024年1月30日，网民王某在未经核实的情况下，在网络平台有关“宜阳航拍”内容的视频下发布“宜阳县多名青少年失联遇害”的虚假评论，引发网民关注，扰乱公共秩序。目前，违法行为人王某因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》被公安机关依法处以行政处罚。

案例二

洛龙公安机关工作查明，2024年2月1日，网民王某在未经核实的情况下，在网络平台有关“孩子丢失”内容的视频下发布“都是为了器官移植”的虚假评论，引发网民关注，扰乱公共秩序，造成不良社会影响。目前，违法行为人王某因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》被公安机关依法处以行政处罚。

网信部门提醒互联网不是法外之地，洛阳市相关职能部门将持续加大对属地网站平台和账号违法违规行为典型案例的曝光力度，同时呼吁广大网民积极参与监督举报，共同维护良好网络生态。②