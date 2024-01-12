水利投资120亿元！今年洛阳将实施一揽子重大水利项目

开工建设故县水库灌区；全面推进前坪水库市区引水；争创国家节水型城市；以群众家门口的河流水库为重点，打造更多美丽幸福河湖……

开工建设故县水库灌区；全面推进前坪水库市区引水；争创国家节水型城市；以群众家门口的河流水库为重点，打造更多美丽幸福河湖……

水是生态之基、发展之要。26日，2024洛阳市水利工作会议召开，聚焦市委关于“增加水资源、抓好水保障、确保水安全”的部署要求，谋划推出一揽子打基础、利长远的关键举措，为现代化洛阳建设提供有力水安全保障。

守底线：打造城市防洪渠系闭环

水旱灾害防御是水利高质量发展的底线。今年，洛阳市将注重工程措施与非工程措施相统一，持续提升防灾减灾能力。

●加快推进城市防洪渠系闭环建设，积极争取增发国债项目支持，加快推进南山防洪渠、秦岭南防洪渠、邙山防洪渠等防洪渠系建设。

●加快推进139座小型水库维修养护、1座病险水库和8座病险淤地坝除险加固、8个河道堤防水毁修复等8类32项防灾减灾工程建设，补齐水利设施短板。

扩投资：开建故县水库灌区工程

水利投资是拉动经济增长的重要支撑。今年，洛阳市将抢抓政策机遇，抓好项目谋划，全面加快重点水利工程建设步伐，确保全口径水利项目投资120亿元以上。

●实施故县水库灌区开工“百日攻坚”，确保5月31日具备开工条件。加快推进前坪水库市区引水工程相关工作。有序实施主城区河道拦蓄修复工程。

●在做好小浪底南岸灌区竣工验收的同时，加快推进小浪底水库库周地灾影响处理项目，让黄河成为造福人民幸福河。

●坚持市县协同发力，加快推进栾川九鼎沟水库、明白河水库、北川河水库等水库建设。加快洛宁渡洋河、栾川小河、汝阳马兰河、偃师马涧河等中小河流治理。

重节水：争创国家节水型城市

水资源是现代化建设的基础性、先导性、控制性要素。今年，洛阳市将坚持“四水四定”，围绕“用好地表水、保障生态水、保护地下水、留住‘天上水’、多用再生水”，不断提升水资源节约集约利用水平。

●在国家节水型城市通过省级初验基础上，打好节约用水攻坚战，确保今年成功争创国家节水型城市。

●强化水资源刚性约束，完成流域面积1000平方公里以上跨县(区)河流水量分配，落实重点河流生态流量保障，维护河湖生命健康。

●做好重点项目要素保障，为百万吨乙烯项目、化工园区扩区等提供水资源支撑。