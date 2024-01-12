洛阳旅游年票新增一个4A级景区

今日，记者从洛阳市文化旅游服务中心获悉，自2月26日起，洛阳旅游年票新增南阳市云露山景区，持洛阳旅游年票用户可免费进入景区游玩。

今日，记者从洛阳市文化旅游服务中心获悉，自2月26日起，洛阳旅游年票新增南阳市云露山景区，持洛阳旅游年票用户可免费进入景区游玩。

据悉，云露山景区位于河南省南阳市内乡县北部，为国家4A级景区。景区以药王文化为内涵，包含黑龙潭、药葫芦潭、雷劈石、药王庙、药王瀑、宝塔瀑、宝塔书院等多种景点，为游客提供生态观光、休闲度假、科普体验等多种服务。

洛阳旅游年票是洛阳市推出的一项文旅惠民举措，办理成功后，自年票生效之日起一年内，持本人身份证和电子年票(二维码)可到年票景区(点)参观、游览。目前，洛阳旅游年票景区总数现为57家，门票总价值为2967元。(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳/文 通讯员 刘岩峰)