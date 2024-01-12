中国国花园锦绣馆二期将于3月10日前完工

2月26日，在中国国花园内，锦绣馆二期项目施工如火如荼，靓姿初现。

2月26日，在中国国花园内，锦绣馆二期项目施工如火如荼，靓姿初现。

作为中国国花园今年重点提升改造内容之一，锦绣馆二期位于原锦绣馆东侧，建筑面积3776平方米，在规模和景观设计上均比原展馆有显著提升。记者看到，该展馆在设计时将园内原有景观“留芳亭”纳入其中，同时铺设景观桥、设置场内表演舞台等，将为市民及游客带来更多沉浸式赏花体验。

目前，该工程已完成钢架结构搭建、制冷设备吊装和牡丹栽植等工作，计划于3月10日前完工并开始牡丹温控管理，在今年牡丹文化节期间正式迎客。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 乔丽娜 文/图）