洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中国国花园锦绣馆二期将于3月10日前完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.26 17:36

　　2月26日，在中国国花园内，锦绣馆二期项目施工如火如荼，靓姿初现。

　　作为中国国花园今年重点提升改造内容之一，锦绣馆二期位于原锦绣馆东侧，建筑面积3776平方米，在规模和景观设计上均比原展馆有显著提升。记者看到，该展馆在设计时将园内原有景观“留芳亭”纳入其中，同时铺设景观桥、设置场内表演舞台等，将为市民及游客带来更多沉浸式赏花体验。

　　目前，该工程已完成钢架结构搭建、制冷设备吊装和牡丹栽植等工作，计划于3月10日前完工并开始牡丹温控管理，在今年牡丹文化节期间正式迎客。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 乔丽娜 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫占峰本周三来洛坐诊
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫...
    速约！北京东直门医院知名耳鼻喉科专家闫占峰本周三来洛坐诊
        为进一步满足群众就医需求，近日，北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科专家闫占峰将到北京中医药大学东直门医...
  • ·飙歌5小时，26岁小伙吼“破”了肺
  • ·节后如何科学减肥？
  • ·哪些因素易引起急性胰腺炎？
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 改造迁建高中腾退校区 办好“家门口”...
  • 出口增长62.2%！“洛阳造”摩托车海外...
  • 本周洛阳温差较大 局部地区将迎小雨雪
  • 中航洛阳光电产业园主体工程基本完成
  • 确保开学平安！洛阳各学校、校外供餐...
  • 你好，新学期！【组图】
  • “春风”送岗位 新春求职忙【组图】
  • 中国一拖实现掘金非洲“开门红”
  • 洛阳市人大常委会将依法开展特定问题调查
  • 欢欢喜喜闹元宵 载歌载舞庆佳节【组图】
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    王城公园民俗表演

    正月十五雪打灯

    洛阳上空焰火璀璨

    山陕会馆随拍
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605