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洛阳爱心司机曹伟：珍贵的册页本上 写着50多名“王子”“公主”的真心话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.26 08:27

曹伟展示写着“王子”“公主”真心话的册页本

　　“这个本子上全是今年春节假期外地游客留的言。”昨日，在老城区洛邑古城附近，洛阳娄建党雷锋车队爱心司机曹伟一边展示他车上的“王子公主留言册”，一边对记者说。

　　曹伟今年48岁，2000年来洛成为一名出租车司机，2012年加入娄建党雷锋车队。10多年来，他跟随车队积极参加各项公益活动。

　　今年春节假期，曹伟和车队十几名爱心司机共同响应本报联合市文明办、市文广旅局发起的“爱在洛城”免费接送游客暖心行动倡议，在正常拉客的同时，为有需要的外地游客提供免费接送服务。

　　其间，曹伟出租车中控台上放着的一个红皮册页本，引起不少外地游客的注意，很多人在上面写下旅游感受，这个册页本成为游客与洛阳这座城市“双向奔赴”的见证。

　　记者看到，这个册页本是此前本报送给曹伟的礼品。去年，曹伟获得“洛阳市五一劳动奖章”，本报在开展“洛阳牡丹赠英雄”活动时将其列为赠礼对象，礼品除了牡丹鲜切花，还有写有“洛阳牡丹赠英雄”字样的册页本。他很喜欢这个礼品，将其视为“荣誉证书”，一直放在出租车的中控台上。

　　“正月初一，我免费接送一名来自甘肃兰州的游客。他看到这个册页本后很好奇，就拿起来翻看。”曹伟说，当时，这名游客似乎把它当成了“意见簿”，拿出笔在上面写下：“我叫周周，来自甘肃兰州，谢谢曹师傅，新年快乐！”

　　这名游客的举动启发了曹伟，随后，他每次拉到外地游客，都会让对方在册页本上面写几句话，在介绍册页本时，他专门称其为“王子公主留言册”，让对方感受到善意和热情。从正月初一到初八，一共有50多名外地游客在册页本上留言，写下对洛阳的印象和在洛旅游的感受。

　　“我来自延边朝鲜族自治州延吉市，非常推荐大家来洛阳游玩，安宁哈赛优(朝鲜族语言‘你好’)！”“我是来自河北石家庄的‘公主’，洛阳人民很热情，这次旅行很开心，谢谢曹师傅，祝天天开心、身体健康！”“我们是来自湖北荆州的‘王子’和‘公主’，洛阳果然名不虚传，加油！”……

　　“还有一名外地游客给洛阳提了一些建议，我当时就将相关内容发到了一个官方志愿者微信群里，提醒有关部门工作人员及时掌握情况。”曹伟说，他这样做的目的，一是用自己的方式“宠客”，助力洛阳春节文旅热；二是收集游客们的真实想法，随后向有关部门反馈，让洛阳变得更好。

　　“对我来说，这个册页本变得更有意义了，我打算一直把它放在车上，等本子被写满了，就珍藏起来。”曹伟说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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