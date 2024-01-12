洛阳中小学生“花式”受宠迎开学

今日是开学首日，我市中小学生重返校园，开启新学期的学习和生活。

龙城双语小学

今日是开学首日，我市中小学生重返校园，开启新学期的学习和生活。为了让孩子们以积极的状态投入新学期，昨日，学生们返校报到时，我市不少学校举行了迎接仪式，让学生们感受“花式”宠爱。

冠芳小学

洛龙一实小翠云路分校

在龙城双语小学、冠芳小学、洛龙一实小翠云路分校等学校，为迎接学生返校，学校铺上红毯，老师们列队上前与学生们击掌、合影。在龙城双语小学，老师们将灯笼挂在校园里，孩子们聚在一起观赏；在冠芳小学，学生们展示花灯；在洛龙一实小翠云路分校，师生合影留念；在东方二中，老师们为学生们设计了新年贴纸，并写下祝福语，帮他们树立新目标……如今，学生们的寒假书面作业少了，锻炼身体、培养爱好的时间多了，不少学校还举行了寒假实践作业展示活动。（洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 李卫超 通讯员 张文珂 王准 石智卫 摄影报道）