洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新春走基层：非遗灯舞有新人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.26 08:16

　　抹油彩、背铃铛、踮起脚……24日，在新安县元宵节社火表演现场，鼓点响起，9岁的“跑马娃”李新硕跟随“九莲灯”灯舞队伍入场，一招一式，有板有眼。

　　锣鼓声震天响，夜幕中，演员们手持“九莲灯”，不断变换队形，莲花灯上下翻飞，明晃晃的灯芯时聚时散，组成各种象征国泰民安的图案及文字。溜灯、甩灯、对灯、绕灯、转灯，演员们似游龙般穿梭，将传承千百年的“九莲灯”演绎得出神入化，赢得现场阵阵叫好。

　　“我们的‘九莲灯’是省级非物质文化遗产，起源于隋末唐初，自清朝嘉庆年间传入村里后，代代相传已有200多年历史。”新安县铁门镇刘岭村“九莲灯”表演团队负责人王胜利介绍，每年筹备春节社火表演是村里的大事，从制作花灯到现场演出，几乎家家户户都要出人出力，现场参与演出者有上百人之多。

　　在庞大的表演队伍中，和李新硕一样的“跑马娃”共有8个，他们的年龄从9岁至11岁，分别扮演秦琼、罗成、尉迟恭、程咬金等角色，在“领马”王保红的指挥下，配合持灯演员演绎传统故事。比起其他演员，“跑马娃”的行头是全场最重的，套在身上的道具“假马”已分量不轻，他们还要背上十几斤重的铜铃褡裢，为的是跑起来有阵阵铃响，好听、好看。一场演出，孩子们要跑半个小时，为了模拟马儿奔跑的姿态，他们必须踮起脚用小碎步快速移动，同时手抓马鬃晃动马头，显得威风凛凛。

　　为了这场演出，李新硕和小伙伴们已经排练了半个多月。“翻跟头、扎马步、折返跑，每天早上8点开始练，除了中午吃饭，一直要练到下午6点。”55岁的王保红是孩子们的“教练”，40多年前，他也是“跑马娃”中的一员。如今，他用老一辈当年训练的方法，为“九莲灯”培养新一代的接班人。

　　“现在的孩子没吃过苦，遇到这样的训练咋会不打退堂鼓？可‘九莲灯’是全村的骄傲，家里人鼓励着就都坚持下来了。”王保红说，这些年，传统文化越来越受重视，村里的非遗也不再被人看作“老古董”，每年都有家长带孩子前来学习非遗技艺，“眼看着‘九莲灯’表演的新人越来越多”。

　　花灯内的点点烛光，映红了“跑马娃”的脸庞。在配乐的队伍里，80多岁的“鼓师”王百岁看着孩子们灵动的表演，越敲越有劲。参与了60多年“九莲灯”表演的他，见证着非遗技艺在一代代人手中传承，如今又在新时代焕发出更加夺目的光彩。

　　“再过几年，等咱们长大不能‘跑马’了，就跟爷爷、伯伯们学舞灯！”表演结束，卸下身上的装束，孩子们脸上、头上都散发着热气，他们约定，将来不管走多远，春节都要回来舞一次“九莲灯”。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 高月 郝妍）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一周不洗脸，皮肤真的会变好吗
    一周不洗脸，皮肤真的会变好吗
    一周不洗脸，皮肤真的会变好吗
        不久前，网上流传关于“一周不洗脸，皮肤竟然变好了”的文章、视频，引起了不少人的关注。
  • ·新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
  • ·29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵...
  • 明日起，白马寺取消所有线下售票窗口
  • 浪漫唯美！一起来感受古诗词里的元宵节
  • 宁夏游客“大老师” 获“洛阳文化旅游...
  • 徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
  • 开足马力忙生产 冲刺首季“开门红”
  • 2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵...
  • 今明两天，洛阳民俗博物馆延长开放时间
  • 全市集成电路与智能传感器产业链观摩...
  • 徐衣显主持召开市政府第22次常务会议
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    王城公园民俗表演

    正月十五雪打灯

    洛阳上空焰火璀璨

    山陕会馆随拍
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605