新春走基层：非遗灯舞有新人

抹油彩、背铃铛、踮起脚……24日，在新安县元宵节社火表演现场，鼓点响起，9岁的“跑马娃”李新硕跟随“九莲灯”灯舞队伍入场，一招一式，有板有眼。

抹油彩、背铃铛、踮起脚……24日，在新安县元宵节社火表演现场，鼓点响起，9岁的“跑马娃”李新硕跟随“九莲灯”灯舞队伍入场，一招一式，有板有眼。

锣鼓声震天响，夜幕中，演员们手持“九莲灯”，不断变换队形，莲花灯上下翻飞，明晃晃的灯芯时聚时散，组成各种象征国泰民安的图案及文字。溜灯、甩灯、对灯、绕灯、转灯，演员们似游龙般穿梭，将传承千百年的“九莲灯”演绎得出神入化，赢得现场阵阵叫好。

“我们的‘九莲灯’是省级非物质文化遗产，起源于隋末唐初，自清朝嘉庆年间传入村里后，代代相传已有200多年历史。”新安县铁门镇刘岭村“九莲灯”表演团队负责人王胜利介绍，每年筹备春节社火表演是村里的大事，从制作花灯到现场演出，几乎家家户户都要出人出力，现场参与演出者有上百人之多。

在庞大的表演队伍中，和李新硕一样的“跑马娃”共有8个，他们的年龄从9岁至11岁，分别扮演秦琼、罗成、尉迟恭、程咬金等角色，在“领马”王保红的指挥下，配合持灯演员演绎传统故事。比起其他演员，“跑马娃”的行头是全场最重的，套在身上的道具“假马”已分量不轻，他们还要背上十几斤重的铜铃褡裢，为的是跑起来有阵阵铃响，好听、好看。一场演出，孩子们要跑半个小时，为了模拟马儿奔跑的姿态，他们必须踮起脚用小碎步快速移动，同时手抓马鬃晃动马头，显得威风凛凛。

为了这场演出，李新硕和小伙伴们已经排练了半个多月。“翻跟头、扎马步、折返跑，每天早上8点开始练，除了中午吃饭，一直要练到下午6点。”55岁的王保红是孩子们的“教练”，40多年前，他也是“跑马娃”中的一员。如今，他用老一辈当年训练的方法，为“九莲灯”培养新一代的接班人。

“现在的孩子没吃过苦，遇到这样的训练咋会不打退堂鼓？可‘九莲灯’是全村的骄傲，家里人鼓励着就都坚持下来了。”王保红说，这些年，传统文化越来越受重视，村里的非遗也不再被人看作“老古董”，每年都有家长带孩子前来学习非遗技艺，“眼看着‘九莲灯’表演的新人越来越多”。

花灯内的点点烛光，映红了“跑马娃”的脸庞。在配乐的队伍里，80多岁的“鼓师”王百岁看着孩子们灵动的表演，越敲越有劲。参与了60多年“九莲灯”表演的他，见证着非遗技艺在一代代人手中传承，如今又在新时代焕发出更加夺目的光彩。

“再过几年，等咱们长大不能‘跑马’了，就跟爷爷、伯伯们学舞灯！”表演结束，卸下身上的装束，孩子们脸上、头上都散发着热气，他们约定，将来不管走多远，春节都要回来舞一次“九莲灯”。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 高月 郝妍）