把准趋势 顺势而为 ——三论以奋斗的你我成就奋进的洛阳

“村晚”兴起，民俗小镇、非遗集市人潮熙攘，无糖糕点、低脂零食销售火热，“博物馆里过大年”成为新时尚……春节，不仅是万家团聚的节日，也犹如映射时代的窗口，让人感知到了诸多消费新潮流的蓬勃脉动，见证了不少城市和商家紧跟消费新趋势，实现人气财气双丰收。

“村晚”兴起，民俗小镇、非遗集市人潮熙攘，无糖糕点、低脂零食销售火热，“博物馆里过大年”成为新时尚……春节，不仅是万家团聚的节日，也犹如映射时代的窗口，让人感知到了诸多消费新潮流的蓬勃脉动，见证了不少城市和商家紧跟消费新趋势，实现人气财气双丰收。

“察势者智，驭势者赢。”所谓趋势，既是事物发展的动向，也是历史发展的必然。与趋势同行，就是与时代共进；走在趋势前面，就是挺立时代潮头。基于这样的清醒认识，市委书记江凌在全市2023年度工作总结表彰大会上着重强调，齐心协力开新局，必须把准趋势、顺势而为，指出当前经济社会发展呈现出许多重大趋势变化，对发展方式、发展动力、发展格局产生了深远影响，把握好这些变化，就能实现换道超车、跨越发展；否则，就可能在区域竞争中处于劣势甚至被边缘化。

的确，面对百年未有之大变局，时代发展瞬息万变，新潮流新趋势不断涌现，其中既蕴含着无限的机遇、广阔的前景，也承载着变革的压力、转型的挑战，对我们是推动也是倒逼。这也是为什么，近年来市委频频要求“准确把握大局大势”。去年11月，江凌在为市委主题教育第二期读书班上党课时，结合洛阳实际特别提出我们尤其要把握好“国内市场主导经济循环”“区域发展极化分化”“数字化网络化智能化全面加速”“经济社会发展绿色化低碳化”“少子化老龄化区域人口增减分化”“风险挑战多元化复杂化”等六个重大趋势变化，并提出一系列应对举措，为的正是让我们跟上时代“转场”，以战略主动赢得发展主动。

回顾洛阳2023年的工作，此次大会鲜明提出三个“深刻认识到”，首要的就是把准大局大势是谋事之基。也正是准确把握经济增长动力、产业发展赛道和人口流向变化，近年来洛阳不遗余力谋划推进创新平台建设、风口产业发展、城市功能提升等重点工作。从伊滨、周山两大智慧岛加快建设，龙门实验室实现首年出成果，各类创新平台总数达到3650个，发展动能加快转换，到中州时代带动22个新能源产业配套项目落户，百万吨乙烯带动36个石化新材料配套项目落地，“四新一装备”风口产业蓄势起势，产业格局加快重塑，再到交通、教育、医疗等功能同步提升，7549套人才公寓建成开放，城市对年轻人的吸引力日益增强……观大势、谋大事，洛阳在识变应变求变中开创了发展新局面！

“认识世界发展大势，跟上时代潮流，是一个极为重要并且常做常新的课题。”事实上，从多地开办青年夜校，吸引无数年轻人掀起抢课热潮，到国产“三蹦子”在海外热销，洛阳相关企业营收逆势上扬，趋势从来不是虚无的存在，就在你我身边，把准趋势、顺势而为带来的影响也真真切切。各地各部门要对蕴含重大机遇、带来严峻挑战的大局大势进行深入研究，围绕提升创新能力、推动产业升级、聚合优质资源等抓好前瞻谋划，努力在激烈的区域竞争中抢占先机。各类企业要敏锐把握产业发展新态势，大力实施高端化智能化绿色化改造，不断催生新质生产力，努力在激烈的市场竞争中立于不败之地。

把准大局大势，敢于弄潮时代，时与势定在我们这边！(洛平)