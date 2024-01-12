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热点地区流量暴增103.43%，洛阳移动圆满完成2024年元宵音乐焰火晚会保障工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.02.24 23:44

　　2月24日，2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演，在元宵之夜为市民和游客还原“火树银花不夜天”的盛景。

　　据洛阳移动数据显示：元宵焰火晚会期间，峰值接入客户达到42.61万人，较去年同期焰火晚会增幅27.33%；忙时流量达到68393G，较去年增幅20.62%，较日常增幅103.43%，网络整体运行平稳。

　　洛阳移动网络技术人员左晓琳介绍：“此次焰火观赏保障区域洛阳移动网络保障能力可承载客户数151.14万人，完全能够满足市民和工作人员的各类通信需求”。

　　火树银花不夜天，5G直播屏幕间。为提供优质网络，高清保障在线直播，满足市民足不出户也能欣赏到这场科技感爆棚的璀璨盛宴，洛阳移动以5G保障为主，精心部署，制定周密的保障方案及应急预案，确保通信网络信号“满格”，服务质量“满分”。

　　为提升网络承载能力，洛阳移动在保障区域共计扩容小区791个，“点灌式”部署微站点位38个，投入150台设备，开通应急通信车1辆，使得核心保障区域网络接纳能力较2023年烟火晚会提升3倍。为确保每个观赏点网络感知，洛阳移动出动保障人员63名，兵分多路、各司其职、内外配合，随时监测网络数据，确保客户网络感知体验最佳。

　　多种技术保障重点人群通信需求。为保障公安、网络直播、新闻媒体等重点人群网络需求，洛阳移动多频协同调优，采用专频专用、5.5G关键技术3CC部署、4.9G双载波等技术手段，提升网络承载能力，采用“空闲态提高4.9G重选优先级”策略，多频段协同优化，最大化发挥各频段的优势，使得网络容量“升格”，充分提升5G网络吸纳能力，以应对高峰期“容量大爆炸”的冲击，保障客户感知体验稳定。

　　为方便客户观看，洛阳移动开通“ly88直播间”，全程直播了此次烟火晚会，近万人次通过直播观赏， 3000余名客户参与互动福利活动。同时，洛阳移动为媒体单位提供专属高密集人群直播SIM卡护航。该卡可以在网络繁忙情况下，触发加速保护机制，保障高清视频、直播不卡顿。(左晓琳 高远 王曾要)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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