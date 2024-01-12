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暖心！天津游客寄来感谢信 点赞洛阳大河荟服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 17:09

　　“我是一名来洛阳旅游的天津游客，因为你们的暖心服务，让我们感受到了这座城市的温暖，也让我们爱上了洛阳……”近日，洛阳大河荟商业管理有限公司收到了一封感谢信。写信的游客叫张爱茹，字里行间充满了感激之情。

　　事情要从一个多月前说起。1月22日，72岁的张爱茹和女儿带着外孙、外孙女来洛阳旅游，当晚，她们到大河荟观看《寻迹洛神赋》演出，由于行浸式演出的场景不断变换，观众也要跟着移动。张爱茹之前做过腰椎间盘手术，行动不便，于是就让女儿照顾6岁的小外孙，自己倚着大厅的墙壁观看。

　　“现场工作人员符瑞岩注意到我后，立即过来询问情况，得知我行动不便，她主动提出搀扶我观看演出。”张爱茹说。

　　就这样，约50分钟的演出中，符瑞岩一直陪在张爱茹身边，一边搀扶她行走，一边耐心为她讲解。演出结束后，符瑞岩又把张爱茹一家人送到电梯口，并热心地给她们介绍洛阳的特色美食和景区。

　　这次暖心的服务给张爱茹留下了温暖、难忘的回忆，回到天津后，她将此次旅行发生的事情分享给了身边的朋友，并特意写下了一封感谢信。“细微之处见真情，虽是小事暖人心。”张爱茹说，今后她还会再来洛阳，继续感受这座城市的魅力与美好。

　　洛报融媒记者了解到，符瑞岩是洛阳大河荟商业管理有限公司游客服务部经理。“收到这封感谢信，我感到非常开心和欣慰。”符瑞岩说，为游客提供优质的服务是她的职责，今后她会继续为游客提供贴心、周到的服务，努力让每一位来到洛游客都能开心地到来、满意地回家。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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