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宜阳县档案馆40553件档案向社会开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:52

宜阳县档案馆工作人员整理开放档案

　　记者日前获悉，宜阳县档案馆决定向社会开放档案。这些档案是馆藏55个全宗1980年以前的永久文书档案，共40553件。

　　这些档案内容涉及经济工作、组织人事、农林水利、土地规划、政策宣传、业务开展等方面。单位和个人持介绍信或者工作证、身份证等合法证明，办理登记手续后可查阅开放档案。

　　《国家档案馆档案开放办法》规定，自形成之日起满25年的国家档案馆的档案，经开放审核后无须限制利用的应当及时向社会开放。经济、教育、科技、文化等类档案，经开放审核后可以提前向社会开放。

　　按照规定，单位和个人持有合法证明可以利用档案馆已经开放的档案。机关、团体、企业事业单位和其他组织及公民利用未开放档案应当向档案馆提出申请，并按照规定办理有关手续。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 任彦娜 李明洁 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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