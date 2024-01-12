如何避免家庭生活中的“双标”现象？不如“打个颠倒”

在今年央视春晚上，由蒋诗萌、何欢、章若楠等出演的小品《那能一样吗》引发热议。节目以家庭生活为背景，讲述了“同样一件事，你干不行，她咋干都行”的“双标”母亲故事，也让“双标”一词再次走入大众视野。

“同样是剩饭剩菜，她不吃就是有毒变质，你不吃就是浪费粮食。”

“同样是业余爱好，你去钓鱼，她就不让，她去广场……”

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在今年央视春晚上，由蒋诗萌、何欢、章若楠等出演的小品《那能一样吗》引发热议。节目以家庭生活为背景，讲述了“同样一件事，你干不行，她咋干都行”的“双标”母亲故事，也让“双标”一词再次走入大众视野。

记者走访发现，“双标”父母或“双标”子女并不少见，有些甚至因此引发家庭矛盾。具体该如何化解？记者近日进行了走访。

大人玩手机、看电视，却要求孩子写作业

“双标”是近年来的网络流行词汇，顾名思义就是对人、对事两套标准。

“看过小品，孩子爸爸说我就是‘双标’妈妈。”家住洛龙区的杨女士向记者讲起一件生活小事。

今年春节期间，杨女士在家一边吃饭一边看手机，被爱人说习惯不好，建议改正。“我认为边吃饭边刷朋友圈很正常，爱人却反问我，‘那你为啥不允许孩子边看电视边吃饭’，让我很惭愧。”杨女士笑言，得知自己“双标”后，她立即纠正了自己的行为，打算为孩子树立榜样。

“‘双标’现象其实普遍存在于我们的日常生活中，我们应该正视它。”洛阳婚姻家庭研究会会长、国家二级心理咨询师沈会芝说，在日常心理咨询中类似的案例屡见不鲜。

以婚姻生活为例，婚姻中的“双标”主要表现为婚姻中的一方对自己责任、义务、行为的要求与对方不一。例如在家务的承担、挣钱养家以及对双方父母的赡养等方面执行双重标准，只关注自己的需求而忽视对方的需求，并且认为理所当然，不尊重婚姻的平等性，长此以往易导致婚姻关系失衡，甚至关系破裂。

在家庭教育方面，部分父母对孩子要求严格、却对自己要求很松，其实也是“双标”。例如，此前小学生毛毛(化名)曾因不爱学习、不认真写作业，被父母动手打过多次也纠正不过来。经深入了解后，沈会芝发现毛毛一直有愤怒情绪。毛毛不明白也不服气的是，每天放学回到家后，妈妈看手机、奶奶跷着二郎腿刷抖音、爷爷坐在沙发上看电视，全家为什么只有他需要学习？

某些无意识的“双标”，甚至会因原生家庭而出现代际相传。56岁市民王女士因在外地的女儿与她来往很少、关系冷淡而来求助，究其原因，是王女士把财产全部给了儿子，女儿内心不平衡所致。后来，她发现儿子靠不住，就要求女儿尽赡养义务。经深入了解发现，王女士自己也深受“双标”家庭影响——她儿时在农村长大，因为父母重男轻女没让她上大学，她一直耿耿于怀，但她不认为自己在走“父母的老路”。

一日三省吾身，避免做“双标”父母

“‘双标’是一个人趋乐避苦的人性本能，也是一个人人性初始化的状态。”沈会芝说，“双标”的实质是私欲太重，追求个人利益的最大化，也不乏内心比较自大的成分。

每个人都是家庭教育的“作品”，一个人形成“双标”，除原始人性中趋利避害的本性，更有其很深的家庭教育渊源。因为人的很多行为都是后天习得的，所以说“父母是孩子的第一任老师”。

如何避免成为“双标”父母？沈会芝提出以下建议：

●保持高度的自我觉察能力。即一日三省，自己对人对事、对他对己的标准是否一致？

●要学会感同身受。想指责、限制对方时，不妨先想想：如果被指责被限制的那个人是我，自己内心会是什么感受？

●在家庭教育过程中， 0至7岁是一个孩子核心价值观、世界观形成的重要阶段。我们每天给孩子的教育、熏陶和影响是什么？能否帮助孩子在这个世界上更好地立身，获取幸福生活的能力？

沈会芝认为，作为父母，应时刻保持自我觉知，坚持成长性思维，愿意学习、觉察和改变方能远离“双标”，从而拥有更加和谐的人际关系，培育出能发展更好的下一代。

不如“打个颠倒”，善用“不说”的艺术

“概念的提出其实就是解决问题的钥匙。”洛阳师范学院社会学者安锋说，小品《那能一样吗》虽然只上演了数分钟，但通过一个家庭的缩影呈现了当下“双标”家庭的社会现实，并借助春晚平台引起广泛关注，是这个小品的社会价值所在。

安锋认为，对待同一个问题，在对别人和对自己的判断上走向两极，“双标”其实是一种相对自私的表现。中国人常说，“要想公道、打个颠倒”，与人相处想要获得和谐的人际关系，就要避免“双标”，学会换位思考。对于家庭教育而言，榜样的力量是无穷的，每个家庭成员都应该注重“为人师表”，即在要求别人时首先要自己做到。

值得注意的是，我们更要善用“不说”的艺术。“在家庭生活中，很多事情其实是不需要说的，包括对子女的要求等，只要自己做到了就能够正确地引导别人。”安锋说，相反，常常挂在嘴边、三番五次地说，这样的话语没有太大意义。言传身教，身教要重于言传，每个人都要学会用行动“说话”而不是用语言“说话”，善用“不说”的艺术。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜)