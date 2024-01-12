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新春走基层：“花长”岳玉娇的“多肉王国”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:52

岳玉娇和她的“多肉们”

　　21日，雪纷纷扬扬，孟津区送庄镇十里头村米其多肉植物园负责人岳玉娇却顾不上赏雪，吃罢午饭就拉着家人来给多肉养育大棚除雪。从第一次知道多肉植物，到如今养育上万盆多肉植物，她用10年时间在村子里建起了自己的“多肉王国”。

　　“肉嘟嘟的，不开花还能有好看的颜色，太神奇了。”今年51岁的岳玉娇说，她第一次知道“多肉”，是在老集大张门口的摊位上，当时就买了一盆。“哪承想这一下可就入‘坑’了，打那以后看见自己没有的品种，就想买回来。”

　　她说，住在农村养花最大的好处就是有个院子。慢慢地，大花盆、小花盆一个一个占满了整个院子，院子放不下，就逐渐往房顶上转移。

　　“打工挣到的钱基本都用来买花了。一开始还不敢跟丈夫说，后来人家看我养得不错，也支持我。”岳玉娇说，刚开始在房顶养多肉植物的时候，丈夫还主动买回来搭棚子的架子，说家里能给的空间都给她了，总该够用了。

　　知道岳玉娇多肉植物养得多，十里头村的妇女们也常常来她家参观。她不仅送，还免费教，经常说：“这个你拿走吧。养不好找我。”“这个品种少见，给你片叶子，放土里就能活。”谁家多肉植物养不好、出了问题，也都来请教。有人对岳玉娇说：“咱村队里有队长，你花养得好，干脆叫你‘花长’得了。”

　　就这样，岳玉娇成了十里头村的“花长”，她养的多肉植物也从自家房顶，“长到”了周边邻居的房顶上。

　　此前，岳玉娇一直在家附近的饭店打工。每天晚上九点下班到家后，她都要前前后后认真查看每一盆多肉植物的长势，有时候能看到夜里十二点也不觉得困。

　　丈夫说她：“当个爱好就成了，这咋还废寝忘食，连觉也不睡了。养这么多，一分钱挣不着，图啥？”听了这话，她来了劲儿：“大家都说我花养得好，你说我挣不到钱，我偏要试试，挣给你看。”

　　去年春天，她骑着三轮车带着自己养的多肉植物到孟津区核心商圈售卖，没想到大受欢迎。挣到了钱，她没有自满，回家后反倒认真分析：“花卖得是不错，可还是有年轻人因为我没有好看的花盆，看看就走，得有好看的陶瓷花盆才行。”

　　风风火火的岳玉娇想到啥就非干好，她选购了一批潮流时尚、符合年轻人审美的花盆，搭配着卖。每周趁自己休息的时候去卖花，没想到最多的时候一天能卖出去200多盆。

　　也有人劝岳玉娇，干脆辞了工作，专职养花、卖花。一开始，她很犹豫。后来，客人不断上门买花，而且，一家邻居要翻修房子，岳玉娇搁在人家房顶上的花挪到哪儿成了问题。去年10月，岳玉娇下定决心，辞了工作，在村里承包了一小块地，盖了大棚，建起了自己的米其多肉植物园，专心侍弄“多肉们”。

　　目前，多肉植物园内有粉女巫、美杜莎、黑牡丹等800多个品种，1万多盆，有的花龄甚至超过20年。

　　岳玉娇说：“我一个农村女人，敢出来包地，靠卖多肉养家，这是沾了乡村振兴的光了。”

　　为啥这么说？近年来，孟津区送庄镇以乡村振兴“151”工作举措为引领，深耕果蔬产业，而十里头村就位于该镇瓜果种植核心区，风生水起的乡村游，也为米其多肉植物园带来了大批游客，再加上之前结识的不少“肉友”，平日园子里顾客不断。

　　“现在人还不算多。这场雪过后，天暖和了，人要更多嘞。”话音刚落，大棚里就响起“花长”岳玉娇爽朗的笑声。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 宋艳红 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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