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洛阳今年将实现更多法律服务事项“指尖办”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:52

　　深化公证减证便民、推动更多法律服务事项实现“指尖办”……记者从22日召开的有关会议上获悉，我市司法行政系统今年将多措并举为人民群众提供更加优质、便捷的公共法律服务。

　　民生无小事。今年，我市将打造法律服务新高地，探索多元化法律服务新业态，优化“洛阳市公共法律服务掌上大厅”服务功能，实现更多法律服务事项“指尖办”。同时，优化法援、公证、仲裁、司法鉴定等法律服务，开展“法援惠民生”“乡村振兴、法治同行”活动，深化公证减证便民，为群众提供便捷的公共法律服务。

　　今年，我市司法行政系统将着力打造一流的法治化营商环境，全力助企纾困，深入开展“深化法律服务、护航企业发展”等行动，至少为120家民营企业开展法治体检；建立新业态、新文旅、新农业等“产业链+法律服务”联盟，主动对接新兴产业、风口产业，通过设立法律顾问团、企业服务专席等形式，建立“点对点”服务机制，助推新质生产力发展壮大；开展“公证惠企”专项行动，针对中小微企业面临的扩大融资、资金周转、债务偿还等困难，开辟涉企“绿色通道”，做到当日受理、及时办理、快速出证。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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