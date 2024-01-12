聚焦风口产业 实施靶向攻坚 确保招商引资取得新成效

20日至23日，“万亿目标奋楫出发”——洛阳市第二批驻外招商动员大会暨岗前培训举行。 20日至23日，“万亿目标奋楫出发”——洛阳市第二批驻外招商动员大会暨岗前培训举行。 会议强调，要加强产业学习，提升能力水平，找准角色定位，满怀招商“激情”，精准收集有效项目信息，力争引进一批优质产业项目，助力我市优势产业集群发展。要精准发力、靶向攻坚，聚焦聚力打好招商阵地战。要聚焦风口产业，紧盯符合高质量发展、契合县区首位产业和“四新一装备”产业，全力延链、补链、强链；要善于发现“共情点”，找到“合作点”，把专业思维和高效服务贯穿招商全过程，确保招商引资取得新成效、项目建设实现新突破；要锤炼过硬本领，加强学习研究我市的项目需求、招商政策等要素，提升专业能力，全面提升招商引资工作实效。 会议还围绕优势产业链群培育、招商典型案例介绍、基金招商实操讲解、科技产业社区建设等产业招商重点内容，进行理论授课、案例分享、交流讨论、实地观摩。 副市长牛刚参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 秦利利)