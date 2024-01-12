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市委巡察工作领导小组召开第五轮巡察情况汇报会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:32

　　昨日，市委巡察工作领导小组召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，听取十二届市委第五轮巡察情况汇报，研究部署下一步工作。

　　市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰主持会议并讲话，市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森出席会议。

　　会议认为，十二届市委第五轮巡察暨巩固政法队伍教育整顿成果专项巡察，坚守政治巡察职能定位，紧扣巩固政法队伍教育整顿成果主题，强化纪巡协同、上下联动，深入查找全面从严治党和队伍建设中的问题不足，有力有效彰显了巡察利剑作用。注重边巡边改、立行立改，严肃查处了一批违纪违法政法干警，全面提升执法司法水平和公信力，进一步夯实党长期执政的群众基础，达到了预期目的。

　　会议强调，要坚定不移深化政治巡察，旗帜鲜明把做到“两个维护”作为根本政治任务，深入分析被巡察党组织在政治站位、政治立场、政治担当等方面存在的差距和不足。要扎实推动问题整改，切实把党中央重大决策部署和省委、市委工作要求落到实处。要加强巡察整改和成果运用，压紧压实各方整改责任，切实做好巡察“后半篇文章”。

　　会议要求，要深刻把握《中国共产党巡视工作条例》的精神实质、主旨要义、实践要求，进一步增强做好巡察工作的责任感和接受巡察监督的自觉性。要认真落实党中央对巡视巡察工作一系列新部署新要求，科学组织实施今年巡察任务，努力开创巡察工作新局面。要巩固拓展主题教育和队伍教育整顿成果，加强巡察干部教育管理监督，以高质高效的巡察工作，为奋力开创现代化洛阳建设新局面作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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