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坚决纠治形式主义官僚主义 为现代化洛阳建设提供坚强作风保障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:32

　　昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议暨市级层面整治形式主义为基层减负专项工作机制推进会议，认真落实党中央关于为基层减负决策部署和省委有关要求，以及市委主要领导近期工作部署要求，通报全市重点工作预安排，部署下一步工作。

　　会议强调，要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，聚焦建强副中心、形成增长极，转变思维理念，把握大局大势，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。要高标准谋划今年牡丹文化节等重点工作，紧盯文旅短板弱项，抓紧抓好整改落实，持续畅通交通组织，优化提升配套服务，努力提升游客体验感共情度。要始终坚持把整治形式主义为基层减负工作作为一项重要政治任务，深刻领悟习近平总书记重要指示精神，坚决纠治形式主义、官僚主义；要时刻保持清醒，深刻践行以人民为中心的发展思想，用好用实“四下基层”调查研究手段，为百姓谋福事、办实事、做好事，提升群众获得感、幸福感；要持续完善常态长效机制，定期通报典型问题案例，从严监督问责，督促自查自纠，以整治形式主义为基层减负的实际行动和成效，为现代化洛阳建设提供坚强作风保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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