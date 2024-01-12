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杨骁调研“万人助万企”活动分包联系企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:32

　　昨日，市委副书记、政法委书记杨骁深入“万人助万企”活动分包联系企业，调研企业复工复产情况，现场协调解决企业发展中遇到的困难和问题，为企业排忧解难。

　　在中国一拖集团，杨骁走进生产车间，实地了解生产情况，并召开座谈会听取企业生产运营情况汇报，针对企业提出的具体问题、困难，与相关部门逐一进行分析研判、协调解决。杨骁强调，作为我国农机装备领域的“国家队”，中国一拖集团要瞄准国际一流，发挥好国家农机装备创新中心等平台作用，聚焦关键核心技术攻关、行业“卡脖子”问题等，勇挑重担、加压奋进，在助力农业强国建设、推动农业农村现代化进程中发挥更大作用。

　　今年以来，中信重工生产经营势头持续向好，春节期间各生产车间工人坚守岗位，奋力冲刺一季度“开门红”。杨骁与企业相关负责人进行座谈，现场协调解决企业在项目建设、转型发展等方面遇到的困难问题。杨骁鼓励企业，要把握科技新动向、产业新赛道、市场新变化，抢抓新能源等产业风口，切实提升企业数字化、智能化、绿色化水平，在转型升级中不断做大做强，努力在激烈的市场竞争中立于不败之地。

　　在洛阳文旅集团，杨骁组织召开座谈会，认真听取企业发展诉求，督促相关部门及时协调解决。杨骁勉励企业，要顺应新文旅产业发展趋势，积极整合资源，大力推广新模式、升级新业态、推出新场景、形成新IP，为洛阳建设全国沉浸式文旅目的地作出更大贡献。

　　杨骁强调，服务企业就是服务发展、服务全市工作大局。各级各有关部门要把发展作为第一要务，牢固树立全市一盘棋思想，持续深化“万人助万企”活动，切实加大问题化解力度，用心用情用力解决好企业急难愁盼问题，以实际行动助推企业、项目尽快复工复产，加快转型发展，形成更多新质生产力，全力以赴实现“开门红”，为完成全年目标任务打下良好基础。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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