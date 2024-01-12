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抢抓机遇 加快发展——二论以奋斗的你我成就奋进的洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:32

　　刚刚过去的春节假期，美国开放人工智能研究中心OpenAI推出的视频生成大模型Sora，引发业界极大的震撼。人工智能领域的一次次重大突破，推动着国内人工智能产业布局提速，也给众多行业带来了前所未有的挑战和机遇。

　　机遇，谁抓住了，谁就能乘势而上、更上层楼；错失发展良机，就会一步慢步步慢。对一座城市而言，机遇更是城市发展的催化剂。正如市委书记江凌在全市2023年度工作总结表彰大会上所强调的那样：“加快发展的关键，在于抢抓机遇、用好机遇。对一个地方、一个单位、一个企业而言，发展机遇往往稍纵即逝，抓住了才能赢得主动，错失了就会陷入被动。”

　　历史长河中，有许多城市因抓住机遇而崛起，也有一些城市未能把握机遇陷入发展困境。以深圳为例，作为改革开放的前沿阵地，深圳抓住了全球化与科技创新的机遇，迅速崛起为国际大都市，其速度之快、成就之大，令世界瞩目。再以杭州为例，杭州近年来紧抓数字经济与绿色发展的机遇，大力推进“互联网+”战略，不但推动整个城市的产业结构优化与升级，还实现了经济的跨越式发展。

　　加快发展，是城市对机遇的最好回应。当机遇来临时，城市应如同猎豹般迅猛出击，以雷霆万钧之势推进各项建设。这不仅是对机遇的珍惜，更是对城市未来的负责。就拿洛阳的产业发展来说，我们之所以能够推动伊滨科技城、龙门实验室等一批重大创新平台加快建设，能推动中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯等一批重大产业项目开工建设并带动配套项目密集落地，能推动中航光电等一批龙头企业通过关联风口实现快速发展……正在于我们强化创新驱动、抢抓产业风口，跟上了时代的脚步。我们不但通过抢抓机遇重塑了产业格局，更推动城市在建设现代化产业体系上取得了突破性进展。特别是全市上下抢抓产业风口的意识和能力日益增强，对洛阳发展具有决定性意义。

　　当前，国家在财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等方面出台了一系列新政策、新举措，里面蕴含着众多可抢抓的机遇，要知道政策是最直接、最有效的机遇；而新科技、新产业的蓬勃发展，也提供着新赛道、带来新机遇。我们也要清醒地看到，洛阳现阶段面临的主要矛盾仍是发展不足。解决过去积累的问题、当下面临的问题、未来新增的问题，归根结底仍要靠发展。

　　这些现实无不在提醒我们：要坚持发展是第一要务、高质量发展是硬道理，强化拼抢意识，抓住一切可以利用的机遇，办好事关长远的大事要事，在加快发展上取得新的更大成效。各地各部门要敏锐把握国家宏观政策逆周期调节、新一轮科技革命和产业变革加速演进、新的消费热点不断涌现等重大机遇，前瞻谋划、主动作为，加快抢占未来发展制高点。各类企业要敏锐把握科技新动向、产业新赛道、市场新变化，加快推动技术创新、产品创新、管理创新，在转型升级中不断做大做强。

　　时间不等人，机遇不等人，发展不等人。龙年高质量发展的号角已经吹响，善于捕捉机遇、抢抓机遇，拿出奋发有为、只争朝夕的精神状态加快发展，我们一定能够干出新气象，开创出现代化洛阳建设新局面。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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