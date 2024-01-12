基金入洛！洛阳开年新设五只基金 赋能风口产业

产业基金的能量有多大？不妨先看合肥：从过去以“铜墙铁壁”为代表的资源型产业到今天以“芯屏汽合”为支撑的创新型产业，基金招商“以投带引”的产投模式，成就了这座“风投之城”的崛起。

产业基金的能量有多大？

不妨先看合肥：从过去以“铜墙铁壁”为代表的资源型产业到今天以“芯屏汽合”为支撑的创新型产业，基金招商“以投带引”的产投模式，成就了这座“风投之城”的崛起。

目光回到洛阳。新年伊始，“百家基金进洛阳峰会”让一大批国内知名投资机构汇聚龙门。一次性新设规模超百亿的5只产业投资基金，掀起了一股澎湃的“基金入洛”潮，更打响了产业投资的“发令枪”。

这是一场资本与产业的双向奔赴。

“创新型企业成长离不开资本赋能，而资本同样要找到好项目才能获利。”洛创投总经理刘森认为。当下，风口集群集聚、创新活力迸发、政策机遇叠加的洛阳，正在促成“为资本找项目、为项目找资本”的良性互动。

市委反复强调，重塑产业格局，必须一手抓传统产业转型升级，稳住基本盘；一手抓“风口”产业培育壮大，抢占新赛道。

细细梳理新设立的5只基金，这其中既有针对传统优势产业实施“三大改造”的转型升级基金，也有面向新材料、新能源、新一代信息技术、生物医药等新兴产业领域的产业投资基金，为“两手抓”注入“金融活水”。

跳出洛阳看洛阳。此次洛阳联合宁德时代、基石资本，在深圳设立两只投资基金，将面向粤港澳大湾区，在更大范围汇聚优质创新资源。

“资金的嗅觉最敏锐。”刘森坦言。新基金“扎堆”设立，背后是洛阳健全市场化投融资模式、形成了“以投带引”“投贷联动”的产融合作生态，也得益于洛阳产业发展、科技创新的澎湃动能，强化了资本投资洛阳的信心和预期。

数据显示：近年，洛阳大力推进“基金入洛”，积极招引各类基金头部机构，完善“募、投、管、退”全流程服务体系，已注册基金55只、总规模超过430亿元。

基金矩阵的壮大，带来了产业投资的“乘数效应”。以洛阳制造业高质量发展基金为例，基金成立3年间，投资项目46个，投资额27.91亿元，带动总投资121.24亿元。

春江水暖鸭先知。在宜阳先进制造业开发区，专注于钛合金精密铸造研发生产的航辉新材料，成立短短几年，完成多轮融资，已然成为极具成长性的“明星企业”。

航辉新材料成为“黑马”，并非偶然。作为企业投资人，鼎晖百孚管理合伙人应伟坦言， “硬科技”已经成为当下和未来资本投资的基本逻辑，而航辉新材料面向科技前沿的创新积累和制造优势，赢了的资本的青睐。

毋庸讳言。当下，新一轮科技革命和产业变革的浪潮汹涌，唯有创新，才能在经济版图重构中重塑优势、快速崛起，否则就会被边缘化。同时也要看到，风口产业的高成长与高投入、高风险并存，尤其需要通过市场化手段解决投融资问题。

审视洛阳产业发展，随着中州时代、百万吨乙烯等重大产业项目落地建设，龙门实验室等重大创新平台加速起势，一批具有较强竞争力的千亿级产业集群加速形成，为“基金入洛”提供了广阔舞台。

“摆脱拼资源的老路，‘以投带引’正成为招商引资的主流。”洛阳市金融工作局相关负责人表示。下一步将充分发挥国有企业和政府引导基金作用，健全“政府引导基金+市场化基金+投贷联动”的产业投融资模式，撬动更多社会资本进入“风口”产业，共同唱好的高质量发展这台“大戏”。

可以预见，“基金丛林”的繁荣，将让越来越多“种子”企业长成“参天大树”。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 翟晓娜 文/图）