洛河洛神浦橡胶坝塌坝放水运行 请勿进入河道游玩

23日，记者从洛阳市河渠事务中心获悉，为配合隋唐洛阳城天津桥保护展示工程相关工作推进实施，洛河洛神浦橡胶坝将采取塌坝放水运行，降低水位。

23日，记者从洛阳市河渠事务中心获悉，为配合隋唐洛阳城天津桥保护展示工程相关工作推进实施，洛河洛神浦橡胶坝将采取塌坝放水运行，降低水位。 23日，记者从洛阳市河渠事务中心获悉，为配合隋唐洛阳城天津桥保护展示工程相关工作推进实施，洛河洛神浦橡胶坝将采取塌坝放水运行，降低水位。塌坝期间，请广大游客不要进入河道内游玩，避免安全事故发生。 洛阳市河渠事务中心相关负责人表示，此次塌坝运行将持续至4月30日。由于橡胶坝塌坝放水，洛河洛阳桥段部分河床露出，影响景观效果。由此给广大市民游民带来的不便，敬请谅解。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）