育儿假必须一次性休完吗？洛阳市卫健委回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：育儿假必须一次性休完吗？10天是否含周末？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：育儿假必须一次性休完吗？10天是否含周末？

市卫健委回复：《河南省人口与计划生育条例》第二十五条规定：符合法律、法规规定生育子女的，在子女年满三周岁前，每年应当分别给予夫妻双方十日育儿假，育儿假期间视为出勤。

育儿假不是福利，不主张一次性休完。主要是为了照护婴幼儿，可以根据实际需要申请休假。3岁以下婴幼儿可能需要到医院进行新生儿保健、打预防针等，需要照护的问题较多。周末和节假日婴幼儿不需要照护时，不需要请假。工作日婴幼儿需要照护时，才需要向单位申请育儿假。

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