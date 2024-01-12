洛阳市职工职业道德建设“双十佳”评选启动

22日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市启动2023年度“职工职业道德建设十佳单位”和“职工职业道德建设十佳职工”(简称“双十佳”)评选表彰活动，提高广大职工职业道德素养，为全面建设现代化洛阳汇聚强大正能量。
“双十佳”评选对象分别为已建立党组织和工会组织的企事业单位、机关和党政机关、企事业单位在岗一线职工。从即日起至4月1日为推荐申报阶段。随后，评审委员会将采用“网络评选+专家评审”方式，确定获奖名单。
获奖单位和个人，将有机会参加省级“双十佳”评选。同时，评审委员会将定期对“双十佳”获评单位和个人进行跟踪督导，总结推广先进事迹。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 夏若茵 任旭东)
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