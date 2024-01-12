县区两会新看点：延续洛阳文旅热度 筑牢文旅文创支柱

今年春节假期，各县区推出形式多样的惠民活动，助推洛阳文旅市场持续火热。当新文旅成为洛阳发展“热词”时，各县区纷纷结合自身文化特色、生态优势，抢风口、定目标、出实招，助力文旅产业高质量发展。

今年春节假期，各县区推出形式多样的惠民活动，助推洛阳文旅市场持续火热。当新文旅成为洛阳发展“热词”时，各县区纷纷结合自身文化特色、生态优势，抢风口、定目标、出实招，助力文旅产业高质量发展。 今年春节假期，各县区推出形式多样的惠民活动，助推洛阳文旅市场持续火热。当新文旅成为洛阳发展“热词”时，各县区纷纷结合自身文化特色、生态优势，抢风口、定目标、出实招，助力文旅产业高质量发展。 推动文旅深度融合，文旅项目是支撑。今年，洛龙区将有序推进天街十二坊、关林、聂湾片区改造。老城区将继续深化“文旅强区”战略，配合推进玄武门、永泰门等遗址保护展示项目，加快洛邑古城一期续建、翠云峰项目建设。瀍河区将推动白马寺片区改造、河洛古城二期及民宿集群、白马初园等34个文旅项目建设。偃师区将持续提升“夏商古都”“玄奘故里”两大IP，推进商城遗址宫殿区保护利用及“寻商西亳”沉浸式文旅体验项目，加快世界客家祖根地纪念公园建设等。 发展新文旅，植入业态场景是关键。围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，各县区结合自身文旅存量资源和特色优势，全力培育多元文旅融合新业态。 在发力元宇宙领域、推进文体旅融合方面，涧西区取得了显著成效，今年将在建设元宇宙特色街区、加快实施六冶铆焊厂地块火力港体育综合体项目的同时，围绕“工业遗产+”，大力推介新中国工业发展史旅游项目，持续推进苏式建筑保护利用，培育发展工业旅游新业态。聚焦文商旅融合，西工区将一体化打造洛阳西工地文商旅步行街，强化街区市场化运营，植入剧本娱乐、电竞数娱、汉服旗袍、国潮文创、剧场民宿等新文旅业态。 今年，嵩县将重点做好陆浑湖片区、白云山片区、天池山片区业态升级重构，加快打造伏牛山精品民宿集群，建设嵩州全域露营公园，持续办好嵩州汉服节、全域露营大会等沉浸式文旅活动。汝阳县将谋划建设全县游客综合服务中心，抓好西泰山、恐龙谷等景区功能提升，6月底前完成“百里画廊”旅游风景道全域贯通工程。 随着文旅融合深入推进，各县区旅游服务供给也趋向个性化、品质化、多样化。老城区今年将开展“2024旅游服务提升年”活动，加强精品文创、特色餐饮等服务供给，优化景区景点交通组织，规范汉服租赁、跟拍等商业行为。洛宁县将推出特色采摘、围炉夜话等沉浸式旅游体验项目，提升民宿、露营基地功能配套等。孟津区今年将上线“一码游孟津”，致力建成全域文旅数据中心。聚焦农文旅融合，伊川县今年将以龙凤山古镇、二程文化园、荆山森林公园、西山植物园等旅游资源为核心，大力发展乡村游、农耕游，完善“吃、住、行、游、购、娱”服务体系。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）