洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委政法工作会议召开 杨骁出席并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 08:20

　　昨日，市委政法工作会议召开，学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，认真落实中央、省委政法工作会议部署，总结工作，分析形势，研究部署今年全市政法工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

　　会议强调，今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务、加快推进现代化洛阳建设的关键一年。全市政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持党对政法工作的绝对领导，推动中央、省委、市委各项决策部署落地见效，全力推进新时代新征程政法工作现代化。要强化担当作为，狠抓政治建设，筑牢政治忠诚，提高斗争本领，从严正风肃纪，加强自身建设，努力锻造新时代政法铁军。要坚持主动出击，着力捍卫政治安全，全面贯彻总体国家安全观，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。要强化责任落实，全面落实维护社会稳定责任制，稳妥防范化解突出风险，高质量开展重大决策社会稳定风险评估，加快推进信访工作法治化，大力加强社会治安综合治理，为新中国成立75周年创造安全稳定的社会环境。要深化综合治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快提升社会治理效能，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，不断深化平安创建，深入推进“三清两建”，着力加强矛盾纠纷预防化解，持续深化酒驾类问题综合治理，更有效防范重大矛盾风险，解决疑难复杂问题，不断夯实平安洛阳建设根基。要加强法治保障，切实发挥法治固根本、稳预期、利长远重要作用，着力促进社会公平正义，统筹推进全面依法治市，持续提升法治化营商环境建设水平，不断强化执法司法监督，全面深化政法领域改革，为加快推进现代化洛阳建设提供有力法治保障。

　　会议以视频形式召开，楚国剑主持，徐哲、封勇参加。新安县、洛宁县、洛龙区、偃师区、市教育局作交流发言。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
        龙年到，一些人希望生个“龙宝宝”，但近日喜得“龙宝宝”的市民王女士心情颇为复杂，她产检时发现胎儿体内...
  • ·29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 事关元宵焰火晚会！洛阳交警发布交通...
  • 冲刺“加速度”！洛阳近七成在建重点...
  • 龙丰路拓宽改造工程预计3月中旬主线通车
  • 凯旋路西工小街段等路段今年将实施“...
  • 元宵节，洛阳地铁将延长运营1小时
  • 河柴重工：开足马力加紧生产 力争实现...
  • 江凌调研关林片区改造提升工作
  • 洛阳将出现间歇性雨雪天气，请注意防...
  • 百家基金进洛阳产业峰会举行
  • 江凌与新华社河南分社社长李俊举行工...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    雪梅

    九洲池龙年看龙

    雪中游白马寺

    文艺表演
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605