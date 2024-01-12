市委政法工作会议召开 杨骁出席并讲话

昨日，市委政法工作会议召开，学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，认真落实中央、省委政法工作会议部署，总结工作，分析形势，研究部署今年全市政法工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 昨日，市委政法工作会议召开，学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，认真落实中央、省委政法工作会议部署，总结工作，分析形势，研究部署今年全市政法工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 会议强调，今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务、加快推进现代化洛阳建设的关键一年。全市政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持党对政法工作的绝对领导，推动中央、省委、市委各项决策部署落地见效，全力推进新时代新征程政法工作现代化。要强化担当作为，狠抓政治建设，筑牢政治忠诚，提高斗争本领，从严正风肃纪，加强自身建设，努力锻造新时代政法铁军。要坚持主动出击，着力捍卫政治安全，全面贯彻总体国家安全观，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。要强化责任落实，全面落实维护社会稳定责任制，稳妥防范化解突出风险，高质量开展重大决策社会稳定风险评估，加快推进信访工作法治化，大力加强社会治安综合治理，为新中国成立75周年创造安全稳定的社会环境。要深化综合治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快提升社会治理效能，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，不断深化平安创建，深入推进“三清两建”，着力加强矛盾纠纷预防化解，持续深化酒驾类问题综合治理，更有效防范重大矛盾风险，解决疑难复杂问题，不断夯实平安洛阳建设根基。要加强法治保障，切实发挥法治固根本、稳预期、利长远重要作用，着力促进社会公平正义，统筹推进全面依法治市，持续提升法治化营商环境建设水平，不断强化执法司法监督，全面深化政法领域改革，为加快推进现代化洛阳建设提供有力法治保障。 会议以视频形式召开，楚国剑主持，徐哲、封勇参加。新安县、洛宁县、洛龙区、偃师区、市教育局作交流发言。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）