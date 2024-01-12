给长辈发压岁钱 是尊重也是回报

过年，颇有仪式感的习俗之一是发压岁钱。

过年，颇有仪式感的习俗之一是发压岁钱。现在，收压岁钱已不是小孩子的“专利”，不少老人也会收到子女等发的压岁钱。晚辈给长辈发压岁钱，已成为春节的新风尚、新习俗。连日来，记者对此进行了采访。

收到晚辈发的压岁钱 老人觉得很有仪式感

今年春节，87岁的市民武老太太收压岁钱收到手软。

除夕那天，儿子、儿媳来到家里，帮武老太太贴春联、打扫卫生，忙完后拿出两个厚厚的红包。儿子嘱咐她，每个红包里有2000元压岁钱，一份给她，另一份让她在春节时发给晚辈们。

武老太太被儿子、儿媳的孝心与贴心打动。“其实，我不缺钱，但儿子、儿媳说，让我拿着红包，想吃啥就买点儿啥。”她说，自己推脱不要，但儿子和儿媳硬往她手里塞。

春节期间，女儿们回来也给武老太太发压岁钱，还带了好吃的点心。看着儿女们都那么孝顺，老人心里乐开了花。

对于武老太太来说，近几年春节，儿女们给她发压岁钱已成为惯例。她在收下压岁钱的同时，不忘提醒孩子们，不管是给晚辈发压岁钱，还是给她发压岁钱，都要量力而行，不能攀比，毕竟各家的情况不一样。

今年春节，74岁的市民刘老太太也收到了儿子、儿媳送来的1000元压岁钱。“腊月廿九，儿子就把红包送过来了。”刘老太太说，儿子、儿媳让她和老伴儿用这笔钱置办年货。

她说，儿子、儿媳给她发压岁钱，已持续了好几年。儿子、儿媳都很孝顺，隔三岔五就会过来看望他们老两口，叮嘱一些注意事项。“收到孩子们发的压岁钱，感觉特别有仪式感。”老人笑着说。

给老人发压岁钱 感谢他们的养育之恩

记者走访发现，给父母等长辈发压岁钱，已成为不少市民在春节期间必不可少的仪式。

“我给父亲发了1000元压岁钱。”市民小王说，她父亲今年70岁，大年初二那天，她与弟弟、妹妹商量后，给父亲下了一场“红包雨”，老人收到压岁钱，开心得像个孩子。

小王的父亲原来是一名煤矿工人，家里孩子多、开销大，工资几乎全花在了养育孩子上。为了多挣些钱，他从来没请过假。

作为家里的长女，小王大学毕业参加工作后，每年春节，她都会给父亲发压岁钱，以感谢父亲的养育之恩。后来，弟弟妹妹们也陆续参加工作，也给父亲发压岁钱。

毕女士的公公今年76岁，婆婆前几年去世了。今年，她给公公发了1200元压岁钱。她说，自己成家以后，深切感受到父母把孩子拉扯大十分不易。最近几年生活压力没那么大了，每逢春节，她和爱人都会给长辈发压岁钱。

“我们给的压岁钱不多，主要是想表达一份心意，让老人开心。”毕女士说，她父亲已经去世，只剩下母亲，她与爱人一碗水端平，给母亲也发了同样金额的压岁钱。老人收到压岁钱，知道有子女惦记着，生活更有奔头。

除了发压岁钱 表达爱的方式还有很多

春节期间，除了给长辈发压岁钱表达爱，不少市民也会给长辈准备各种各样的礼物。

张老太太今年72岁，除夕当天，一家人吃过年夜饭，儿媳送给她一个金手镯和一身大红色的秋衣秋裤。

“今年是我的本命年，儿媳特意给我买了一身大红色的衣服，喜庆。”老人说，儿子、儿媳在外地工作，逢年过节都会回来。往年，儿媳会给她发压岁钱，她不要，儿媳就把压岁钱压在她的枕头下面。今年，儿媳给她精心挑选了两样礼物，她感到很幸福。

记者了解到，往年，给长辈买衣服、送保健品等，是不少人的选择。现在，大家给长辈送的礼物越来越新潮。有媒体报道，大家更加关注老人生活品质的提升、精神需求的满足，送长辈洗澡专用椅、智能机器人，甚至还有兴趣课程包。比如，小杨的外公80多岁，一个人在农村老家生活。这个春节，小杨专门给外公买了一个智能产品“小度”。

“小度小度，咱们玩个成语接龙？”……老人对这个有问必答且无所不知的神奇盒子非常感兴趣，对着它一顿“疯狂输出”。“小度”像一个陪伴者，让老人有了倾诉对象。

给钱多少不重要 重要的是博老人欢心

河南科技大学人文学院教授薛瑞泽认为，不管是给长辈发压岁钱，还是送礼物，都是很好的现象。随着经济社会发展，大家的腰包鼓了起来，有能力通过发压岁钱、送礼物等形式，向父母等长辈表达孝心。同时，给长辈发压岁钱，也是良好家风的传承。

洛阳师范学院社会学者安锋说，晚辈给长辈发压岁钱，体现了尊老爱幼的中华民族传统美德。以前，都是大人给孩子发压岁钱，随着时代发展，现在晚辈给长辈发压岁钱，体现了尊老、爱老的风尚，寄托了对老人美好的祝愿。

“这体现了当代人勇于创新的精神。”安峰说，所谓勇于创新，就是人们思维更活跃，表达更直接，表现形式更热烈。同时，这契合了老龄化时代的特点。随着老人的不断增多，老人的需求成了重要的社会问题，需要社会关注。晚辈给老人发压岁钱，是为了让老人心情愉快、精神世界更富足。“给钱多少不重要，重要的是博老人欢心，让老人获得心灵上的满足，从这个意义上来讲，这种新风尚、新习俗值得大力弘扬与推广。”他说。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）