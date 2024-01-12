曝光！这些单位存在火灾隐患！

连日来，洛阳市消防救援支队持续开展消防安全集中检查行动，深入“九小”场所、人员密集场所等重点场所进行排查，发现14家单位存在火灾隐患。 连日来，洛阳市消防救援支队持续开展消防安全集中检查行动，深入“九小”场所、人员密集场所等重点场所进行排查，发现14家单位存在火灾隐患。 西工区鹏倍餐饮店 隐患：违反消防安全规定，使用、储存液化气罐。 老城区沐凡服装店 隐患：营业大厅内使用易燃、可燃材料装饰。 瀍河区郜利萍主题餐饮店 隐患：营业区域墙面夹心材料为聚氨酯泡沫彩钢板。 洛阳复兴学校 隐患：厨房与其他区域未进行防火分隔；宿舍楼设置铁门且上锁；消防控制室设置铁窗，无人值班，控制柜故障点未处理。 洛阳易通电气科技有限公司 隐患：厂房所有大门使用夹心泡沫彩钢板。 洛阳科杰实业有限公司 隐患：焊工未持证上岗，未采取安全保护措施，过失引起火灾。 洛阳市吉利溪水八号足浴店 隐患：场所顶部喷淋头被装饰物(灯笼)遮挡，一楼走廊一个灭火器胶管开裂，二楼西侧安全出口标志设置不符合标准。 洛阳享乐汇服务管理有限公司 隐患：厨房和楼梯间的门设置不符合标准。 新安县安沫鞋业店 隐患：灭火器数量配备不足，电线未穿阻燃管，人员不会使用灭火器。 洛宁县城区王记餐饮店 隐患：店内厨房厨具柜上方电线未穿阻燃管。 宜阳县锦屏镇永辉超市 隐患：占用疏散通道(疏散通道堆放纸箱)。 伊川县润鑫美发造型店 隐患：店内未设置应急照明灯、安全出口标志；店内设置床铺；店内电线裸露，不符合消防技术标准和管理要求。 栾川县盛京大排档 隐患：营业区室内消火栓无水。 汝阳县名都日用百货店 隐患：北侧出口未设置安全出口标志，场所内未安装应急照明灯、未设置疏散指示标志。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）