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曝光！这些单位存在火灾隐患！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 08:18

　　连日来，洛阳市消防救援支队持续开展消防安全集中检查行动，深入“九小”场所、人员密集场所等重点场所进行排查，发现14家单位存在火灾隐患。

　　西工区鹏倍餐饮店

　　隐患：违反消防安全规定，使用、储存液化气罐。

　　老城区沐凡服装店

　　隐患：营业大厅内使用易燃、可燃材料装饰。

　　瀍河区郜利萍主题餐饮店

　　隐患：营业区域墙面夹心材料为聚氨酯泡沫彩钢板。

　　洛阳复兴学校

　　隐患：厨房与其他区域未进行防火分隔；宿舍楼设置铁门且上锁；消防控制室设置铁窗，无人值班，控制柜故障点未处理。

　　洛阳易通电气科技有限公司

　　隐患：厂房所有大门使用夹心泡沫彩钢板。

　　洛阳科杰实业有限公司

　　隐患：焊工未持证上岗，未采取安全保护措施，过失引起火灾。

　　洛阳市吉利溪水八号足浴店

　　隐患：场所顶部喷淋头被装饰物(灯笼)遮挡，一楼走廊一个灭火器胶管开裂，二楼西侧安全出口标志设置不符合标准。

　　洛阳享乐汇服务管理有限公司

　　隐患：厨房和楼梯间的门设置不符合标准。

　　新安县安沫鞋业店

　　隐患：灭火器数量配备不足，电线未穿阻燃管，人员不会使用灭火器。

　　洛宁县城区王记餐饮店

　　隐患：店内厨房厨具柜上方电线未穿阻燃管。

　　宜阳县锦屏镇永辉超市

　　隐患：占用疏散通道(疏散通道堆放纸箱)。

　　伊川县润鑫美发造型店

　　隐患：店内未设置应急照明灯、安全出口标志；店内设置床铺；店内电线裸露，不符合消防技术标准和管理要求。

　　栾川县盛京大排档

　　隐患：营业区室内消火栓无水。

　　汝阳县名都日用百货店

　　隐患：北侧出口未设置安全出口标志，场所内未安装应急照明灯、未设置疏散指示标志。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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