国家围棋集训队名单公布 洛阳两位棋手入选

洛报融媒记者22日获悉，中国围棋协会公布了2024年国家围棋集训队名单，共有55位棋手入选，其中包括两位洛阳棋手，分别是时越(九段)、段博尧(四段)。

时越(九段)

洛报融媒记者22日获悉，中国围棋协会公布了2024年国家围棋集训队名单，共有55位棋手入选，其中包括两位洛阳棋手，分别是时越(九段)、段博尧(四段)。

时越1991年1月出生于洛阳，14岁入选国少队，2008年在围甲联赛中取得九连胜，获得最佳新人奖，获得2009第16届新人王战冠军。在2013年LG杯世界围棋棋王赛上夺冠，成为我国第十位世界冠军，并晋升九段。2019年10月17日，时越入选2019福布斯中国30岁以下精英榜。近年来，面对新人辈出的中国棋坛，时越依旧保持着良好的状态，在2021年获得洛阳白云山杯中国围棋棋圣战挑战权并最终获得亚军。2022年，获得“当湖十局杯”中国围棋快棋赛冠军。

段博尧(四段)

入选国少队的段博尧，2009年3月出生于洛阳。2017年以来，他先后获得河南省围棋锦标赛8岁组冠军、全国少儿围棋公开赛B组冠军、全国少年儿童围棋锦标赛男子儿童组亚军等。2019年晋升为业余围棋六段。2022年7月，在湖南株洲落幕的全国围棋定段赛上，段博尧成功定为职业初段，并在2023年连升三段成为职业四段。不久前举行的第十七届洛阳市围棋精英赛上，段博尧夺得亚军。

此次公布的国家围棋集训队共包括48名成年队选手和7名国少队选手，总教练是俞斌(九段)，集训时间为2月28日至12月28日。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）